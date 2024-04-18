Небольшое преимущество требует от правящей коалиции Таллинна соблюдения жесткой дисциплины

По его словам, нечто подобное было ожидаемо, и тот факт, что вотум недоверия собрал 39 подписей, то есть всего на один голос меньше, чем у коалиции, их не беспокоит.

«На следующем заседании в зале будут все 40 представителей коалиции. 39 вотумов недоверия показывают, каков именно баланс сил. У коалиции 40 голосов, у оппозиции - 39», - сказал Оя.

Он признал, что отныне в горсобрании должна установиться дисциплина, все члены должны присутствовать на каждом заседании и тщательно продумывать планирование зарубежных поездок.

«Для нас, социал-демократов, это не новость, и мы привыкли к такой дисциплине. Теперь другие партии новой коалиции также должны это принять», - сказал Оя.

Выборы мэра состоялись именно в воскресенье, потому что на неделе нескольким политикам коалиции пришлось уехать из Таллинна.