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Мужчина, утонувший в Ида-Вирумаа, оказался многолетним старейшиной Йыхви

Эрик Калда rus.postimees.ee
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Велло Юхков.
Велло Юхков. Фото: Peeter Lilleväli

На этой неделе в поселке Вока волости Тойла погиб Велло Юхков (68 лет), бывший мэр Нарва-Йыэсуу, который долгое время был помощником старейшины и старейшиной волости Йыхви.

В среду, 17 апреля, в 18.27 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Вока волости Тойла пожилой мужчина упал в ручей.

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Силламяэские спасатели и скорая помощь немедленно выехали на место происшествия. Спасатели прибыли в 18.40 и вытащили мужчину из воды, но спасти его не удалось. Им оказался Велло Юкхов.

По словам сотрудников Идаского спасательного центра, разбираться с инцидентом пришлось полиции.

С 1993 по 1996 годы Велло Юхков был мэром Нарва-Йыэсуу. Приехав в Йыхви, он стал одним из основателей Ида-Вируского центра предпринимательства и в течение десяти лет был его председателем.

В 2016 году Велло Юхков ушел в отставку с поста заместителя старейшины Йыхви.

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