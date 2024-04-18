Мужчина, утонувший в Ида-Вирумаа, оказался многолетним старейшиной Йыхви

В среду, 17 апреля, в 18.27 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Вока волости Тойла пожилой мужчина упал в ручей.

Силламяэские спасатели и скорая помощь немедленно выехали на место происшествия. Спасатели прибыли в 18.40 и вытащили мужчину из воды, но спасти его не удалось. Им оказался Велло Юкхов.

С 1993 по 1996 годы Велло Юхков был мэром Нарва-Йыэсуу. Приехав в Йыхви, он стал одним из основателей Ида-Вируского центра предпринимательства и в течение десяти лет был его председателем.

В 2016 году Велло Юхков ушел в отставку с поста заместителя старейшины Йыхви.