Оппозиция проголосовала в Таллиннском горсобрании против утверждения повестки дня

Депутат городского собрания Таллинна и председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что повестку дня не приняли в знак протеста против того, что происходит в парламенте. «Социал-демократы, Eesti 200 и Партия реформ игнорируют принципы правового государства и демократии, препятствуя работе оппозиции в парламенте. Оппозиция была лишена последней возможности бороться против законопроектов коалиции», - сказал Кылварт.

Кылварт также обратил внимание на то, что произошедшее в воскресенье в Таллиннском городском собрании не соответствует европейским ценностям, которые пропагандируют партии, находящиеся у власти в стране. Кылварт обратил внимание, что именно председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу в 2016 году осудил нарушение тайны голосования на выборах президента.

«Партии, находящиеся у власти в государстве, говорили о европейских ценностях, но в воскресенье в зале заседаний была другая Европа. В данном случае можно провести параллели с выборами в диктаторских государствах, где для достижения результата не стесняются использовать даже самые грязные приемы», - сказал Кылварт.

«Правительство, возглавляемое реформистами, испытывает сложности с закрытием бюджетных дыр, и теперь пытается разрушить в хорошем финансовом состоянии находящийся город Таллинн. Уже были разговоры о продаже муниципального имущества, национализации зоопарка и театров, объединении находящихся в хорошем финансовом состоянии таллиннских больниц с PERH, имеющей задолженности», - продолжил Кылварт.