«Новости в 7» за 18 апреля: новые решения правительства, лишний вес — проблема для здравоохранения и экономики, производство биометана набирает обороты и съемки фильма «Reval City 2»

Сегодня в выпуске:

- Конфискация замороженных российских активов, меры по оздоровлению эстонской экономики, шаги в отношении православной церкви. О чем еще говорили на пресс-конференции правительства?

- Это важно: водитель в состоянии сильного опьянения насмерть сбил пешехода в Таллинне; Рийгикогу готовит заявление о признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию

- Заметное большинство взрослых жителей Эстонии имеют проблемы с лишним весом и недостаточной физической активностью. Это приводит к сотням тысяч случаев заболеваний в год и негативно влияет на общество с точки зрения не только здравоохранения, но и экономики

- В Эстонии быстрыми темпами развивается производство биометана, на котором передвигаются десятки местных автобусов. Из какого сырья получается самое экологичное топливо и каковы перспективы этой сферы промышленности?

- Это интересно: как житель Пярнумаа на лесной дороге с лосЁм беседовал; уникальные кадры северного сияния над извергающимся вулканом и десятки тысяч греческих рабочих объявили забастовку

- Группа местных энтузиастов заканчивает работу над фантастическим фильмом в стиле пост-панк «Reval City 2». Действие антиутопии происходит в недалеком будущем после глобальной катастрофы. За ходом съемок наблюдала наш корреспондент.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 18 апреля.