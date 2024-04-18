Правительство Финляндии ужесточит процесс получения гражданства и правила для беженцев

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен рассказала, что власти страны готовы продлить срок проживания, необходимый для получения гражданства, с нынешних пяти до восьми лет. Кроме того, будет учитываться только время, которое заявитель пробыл в Финляндии по ВНЖ, пишет портал Yle.

Кроме того, согласно плану правительства, ужесточатся требования к наличию средств к существованию, а также будет введен тест на гражданство.

Власти Финляндии также намерены контролировать количество дней, проведенных потенциальным заявителем на гражданство за границей. В течение всего периода проживания в Финляндии за границей можно находиться в общей сложности один год. При этом в последний год до получения гражданства этот срок может составлять максимум три месяца. Цель ограничений состоит в том, чтобы заявитель, получивший паспорт, фактически проживал в Финляндии.

Закон об иностранцах будет изменен в соответствии с Директивой ЕС о процессе предоставления убежища. Директива также приведет к введению пограничной процедуры.

Утратить статус международной защиты станет проще

Законопроект, переданный в парламент Финляндии, предлагает сделать международную защиту временной. Предложение правительства в том числе расширяет основания для того, чтобы не предоставлять статус международной защиты или отменять его.

Таким образом, в дальнейшем статус беженца или международной защиты могут не предоставлять или отозвать, если человек окажется виновен в преступлении при отягчающих обстоятельствах или его сочтут опасным для общества.

Помимо этого, статус беженца и международная защита также могут быть отменены в будущем, если после их получения лицо окажется под подозрением в совершении преступления против мира или человечности, военного преступления или деяния, противоречащего целям и принципам ООН.

Просители убежища в Финляндии также не смогут претендовать на вид на жительство на основании работы или учебы.