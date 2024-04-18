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Все дороже и дороже: продавцы топлива вновь подняли цены

Кая Коовит
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Дизельное топливо.
Дизельное топливо. Фото: Tairo Lutter

Сегодня цена топлива на эстонских заправках выросла на восемь центов. В последний раз цены были выше нынешних в конце первой декады ноября 2022 года.

Сейчас литр 95-го бензина стоит на заправках 1,849 евро, литр 98-го - 1,899 евро, литр дизельного топлива - 1,629 евро. Последний раз цены на моторное топливо находились на этом уровне в ноябре 2022 года. По данным сравнения цен BNS, 11 ноября 2022 года литр 95-го бензина стоил 1,879 евро, а неделю спустя цена упала до 1,839 евро.

Цены на нефть, напротив, падали в течение последних дней. По данным анализа рынка топлива Bloomberg, цена североморской нефти Brent в среду упала на три процента до 87,29 долларов за баррель.

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