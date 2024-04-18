Все дороже и дороже: продавцы топлива вновь подняли цены

Сейчас литр 95-го бензина стоит на заправках 1,849 евро, литр 98-го - 1,899 евро, литр дизельного топлива - 1,629 евро. Последний раз цены на моторное топливо находились на этом уровне в ноябре 2022 года. По данным сравнения цен BNS, 11 ноября 2022 года литр 95-го бензина стоил 1,879 евро, а неделю спустя цена упала до 1,839 евро.