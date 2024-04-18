В Польше задержан мужчина, подозревающийся в покушении на Зеленского

В заявлении генеральной прокуратуры Польши говорится, что человек, идентифицируемый лишь как Павел К., обвиняется в том, что по собственной инициативе готов был предоставить российским военным дополнительную информацию о безопасности аэропорта, чтобы работать на них и способствовать заговору с целью убийства украинского президента, сообщает AP.

Павел К. был готов собрать и передать России подробную информацию об аэропорте Жешув-Ясёнка на юго-востоке Польши, недалеко от украинской границы, заявили в прокуратуре. Возможное покушение планировалось на то время, когда Зеленский находился на территории Польши.

Через аэропорт, который контролируют американские солдаты, Украине поставляется военное оборудование и гуманитарная помощь.

Поимке мужчины способствовали и сотрудники украинских спецслужб, предоставившие польским коллегам важные доказательства возможного преступления, сообщает «Украинская правда».

Сегодня окружной суд Варшавы принял решение о заключении его под стражу. Расследование ведет Служба внутренней безопасности Польши. В случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.