Синоптик: готовьтесь, скоро вновь будем лепить снеговика

Синоптик Кайро Кийтсак также пишет в соцсетях, что в ближайшие дни выпадет снег.

Согласно прогнозу, так все и будет. В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 4-10, на побережье Вирумаа порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза. Днем облачность уплотнится. На востоке страны мокрый снег и снег, на западе страны погода без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 4-10, на востоке страны порывами до 15 м/с, вечером северо-западный. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. На востоке и севере страны по многим регионам снегопады, к утру осадки станут реже. Ветер преимущественно северо-западный и западный, 4-10, до полуночи на востоке страны порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам слабый снег и мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-11, во второй половине дня на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла, на юге страны до 8 градусов тепла.