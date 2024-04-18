Эстония открыла в Уганде почетное консульство

Почетный консул Эстонии в Уганде - ИТ-предприниматель Гириш Наир, по словам которого э-управление Эстонии экономным, прозрачным и инклюзивным образом предлагает своим гражданам услуги, что является хорошим примером и для Уганды.

«Почетные консулы - важные помощники для дипломатической службы Эстонии в странах, где у нас нет представительств. Превосходная сеть контактов Гириша Наира позволит развивать сотрудничество в сфере как экономики, так и развития», - сказала генеральный директор отдела сотрудничества по развитию и гуманитарной помощи Кайри Саар-Исоп.

В открытии почетного консульства также участвовал министр ИТ Уганды доктор Крис Бариомунси, отметивший в своем выступлении, что Уганда делает первые шаги в цифровой революции и если она будет учиться у Эстонии, это позволит сократить цифровой разрыв между югом и севером.

Уганда - одна из целевых стран сотрудничества Эстонии в сфере развития в Африке, в фокусе сотрудничества находятся цифровизация и образование.