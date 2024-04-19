Kantar Emor: поддержка соцдемов и «Отечества» снизилась из-за событий в Таллинне

Если в марте Социал-демократическую партию (СДПЭ) поддержали 18% респондентов, то в апреле эта поддержка снизилась до 14%.

Социолог Kantar Emor Айвар Воог объяснил это событиями в Таллиннском городском собрании, отметив, что они могут оказать еще более значительное влияние в майском опросе.

В апреле поддержка «Отечества» снизилась до 22% по сравнению с 27% в феврале-марте.

По мнению Воога, на падение рейтинга отечественников повлияла сильная критика в СМИ их жесткой и неподходящей для муниципального уровня позиции в ходе переговоров о создании новой коалиции в Таллинне.