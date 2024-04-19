«Я рада, что Энрико Летта предложил в своем отчете идею сделать свободное перемещение данных пятой основополагающей свободой общего рынка ЕС. Эстония выступала за это десять лет», - сказала премьер, ссылаясь на представленный на встрече доклад бывшего премьер-министра Италии Энрико Летты о будущем внутреннего рынка Евросоюза.

Кроме того, Каллас отметила, что на общем рынке Европейского союза услуги движутся не так свободно, как товары. Если услуга может быть предложена в одном государстве-члене, это должно быть возможно без препятствий во всех государствах ЕС, сказал Каллас.

Премьер-министр указала на необходимость обеспечения равных условий конкуренции.

«Ситуация, когда государства-члены предлагают своим компаниям разные субсидии, не делает бизнес более конкурентоспособным на глобальном уровне, - пояснила Каллас. - Если мы продолжим в том же духе, однажды даже у богатых стран закончатся деньги на субсидии».

По словам премьер-министра, улучшение коммуникаций между государствами-членами также является важным вопросом для Эстонии в том, что касается развития внутреннего рынка ЕС.

«Безопасные энергетические, транспортные и цифровые коммуникации являются ключом к обеспечению как нашего экономического развития, так и безопасности», - сказала она.

Лидеры стран ЕС также согласились с необходимостью развития рынка капитала Европейского Союза, что обеспечит компаниям лучший доступ к инвестициям. По мнению Каллас, важно, среди прочего, чтобы стартапы, действующий в сфере обороны, имели лучший доступ к государственному финансированию и частному капиталу.

Премьер-министр подтвердила, что Эстония не поддерживает гармонизацию подоходного налога. Налоговая система Эстонии очень конкурентоспособна в мире, в том числе по сравнению со многими другими европейскими странами, констатировала премьер-министр.

Премьер-министр также отметила, что важно снизить административную нагрузку на компании и государственный сектор с помощью автоматизации отчетности с помощью практических цифровых инструментов.

Накануне, в среду, лидеры сосредоточили внимание на вопросах внешней политики. Они совместно подчеркнули острую необходимость отправки систем ПВО в Украину и ускорения общей военной помощи. Также руководители глав и правительств ЕС осудили воздушную атаку Ирана на Израиль и обсудили отношения Евросоюза с Турцией.