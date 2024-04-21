Присяжный адвокат Олег Матвеев: при разводе есть два способа определения размера алиментов

«При определении алиментов есть, например, вариант достижения досудебного соглашения у нотариуса, - объяснил юрист. - И это отличный вариант, поскольку нотариусы очень хорошо знают регуляцию законов, и проблем здесь не возникает, поскольку они тоже направляют».

Но есть и другой способ - суд: «Что касается судов, то здесь есть определенная базовая минимальная ставка алиментов, к которой добавляется процент, связанный с потребительским индексом, индексацией зарплат. То есть, условно говоря, 250 евро плюс».

При этом суд, безусловно, смотрит на то, какие реальные зарплаты и доходы есть у родителей: «Есть ли скрытые доходы у родителей? Конечно, все это можно проверить, поскольку если человек путешествует и выставляет фотографии, стиль жизни откровенно виден». Но крайне важным пунктом, который учитывает суд является наличие других детей у обоих родителей.

И хотя процесс развода, раздела имущества и распределения родительских ролей законами неплохо отрегулированы, очень часто распад семьи сопровождается холодными и даже горячими войнами. Как развестись и не сойти с ума? На этот и другие вопросы постараются найти ответы герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 22 апреля, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.