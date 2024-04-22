Специалист по благополучию детей: сложнее всего возвращать детей, которых увезли в третьи страны

«Вся информация о таких случаях имеется на странице Министерства юстиции, - уточнила специалист. - Если ребенку меньше 16 лет, то есть он несовершеннолетний, и его без согласия удерживают где-то за границей, необходимо подать ходатайство в Министерство юстиции. Но многое зависит не только от гражданства, а от наличия дипломатических отношений со страной, куда вывезли ребенка». То есть, если ребенка вывезли в третью страну, не в страну ЕС, решить вопрос его возвращения домой может оказаться крайне сложно.