В студии передачи «Своя правда», темой обсуждения в которой на этот раз стали разводы, возник вопрос: что делать, если один из родителей выкрал ребенка и увез его из страны? Специалист по благополучию детей Диана Линнарт-Громова объяснила, что если ребенка буквально выкрали, то есть вывезли за границу без согласия родителя, первым делом необходимо срочно обратиться в полицию.
Специалист по благополучию детей: сложнее всего возвращать детей, которых увезли в третьи страны
«Вся информация о таких случаях имеется на странице Министерства юстиции, - уточнила специалист. - Если ребенку меньше 16 лет, то есть он несовершеннолетний, и его без согласия удерживают где-то за границей, необходимо подать ходатайство в Министерство юстиции. Но многое зависит не только от гражданства, а от наличия дипломатических отношений со страной, куда вывезли ребенка». То есть, если ребенка вывезли в третью страну, не в страну ЕС, решить вопрос его возвращения домой может оказаться крайне сложно.
С какими еще трудностями сталкиваются люди при разводе? Как пережить развод и не сойти с ума? На эти и другие важные вопросы попытаются ответить герои и эксперты передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет на канале ETV+ в понедельник, 22 апреля, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.