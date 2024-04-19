Спортсменка очнулась от наркоза во время операции: была в шоке

В прошлом сезоне Корте почувствовала, что у него болит задняя поверхность бедра, и пошла сдавать анализы. У нее диагностировали разрыв подколенного сухожилия, и хотя спортсменка поначалу пыталась избежать операции, все же пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

«Я думала, что это просто рубцовая ткань, которую нужно удалить», - написала Корте в Instagram. Но врач сказала спортсменке, что в худшем случае сухожилие полностью порвется и его придется пришивать заново.

Однако в ходе операции произошло так, что Аннимари Корте проснулась еще до ее завершения.

«Я очнулась посреди операции, когда к моей ноге пришивали сухожилие. Была в шоке, но потом меня снова усыпили», - рассказала барьеристка.

После операции было неясно, сможет ли Корте продолжать заниматься своей дисциплиной. К счастью, реабилитация прошла успешно, и 36-летняя спортсменка сможет выступать в этом году. При этом это будет последний сезон в ее карьере.

«Это был болезненный путь, и он еще продолжается. Нога травмирована и опухает. Я смирилась с тем, что в течение карьеры лучше не станет. Но по крайней мере, я все еще могу преодолевать препятствия», - сказала он.