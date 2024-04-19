По словам кандидата на пост министра по делам регионов Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), несмотря на то, что добыча сланца в Ида-Вирумаа в следующем году не прекратится, государство не должно обманывать местных жителей, что эта отрасль экономики просуществует еще долго, пишет Rus.ERR.
Хартман: нельзя лгать Ида-Вирумаа, что сланцевая отрасль просуществует долго
По ее словам, в следующем году счеты со сланцем еще не сведут.
«Это потребует определенного переходного периода, но в долгосрочной перспективе мы не можем лгать Ида-Вирумаа, что сможем продолжать добычу сланца, это противоречит всей политике, которую до сих пор проводило эстонское государство. Люди в Ида-Вирумаа уже знают об этом. Переходный процесс не может быть осуществлен в одночасье, и этот переход должен быть плавным», – заявила Хартман.