Пт, 19.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Хартман: нельзя лгать Ида-Вирумаа, что сланцевая отрасль просуществует долго

rus.postimees.ee
Copy
Расположенные под Нарвой в Аувере электростанции потребляют в качестве топлива главным образом сланец, но также биомассу и полукоксовый газ.
Расположенные под Нарвой в Аувере электростанции потребляют в качестве топлива главным образом сланец, но также биомассу и полукоксовый газ. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

По словам кандидата на пост министра по делам регионов Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), несмотря на то, что добыча сланца в Ида-Вирумаа в следующем году не прекратится, государство не должно обманывать местных жителей, что эта отрасль экономики просуществует еще долго, пишет Rus.ERR.

По ее словам, в следующем году счеты со сланцем еще не сведут.

«Это потребует определенного переходного периода, но в долгосрочной перспективе мы не можем лгать Ида-Вирумаа, что сможем продолжать добычу сланца, это противоречит всей политике, которую до сих пор проводило эстонское государство. Люди в Ида-Вирумаа уже знают об этом. Переходный процесс не может быть осуществлен в одночасье, и этот переход должен быть плавным», – заявила Хартман.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх