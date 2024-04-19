Мужской сборной Эстонии пришлось признать превосходство сборной Литвы 3:1 в контрольном матче перед чемпионатом мира.
Сборная Эстонии по хоккею проиграла литовцам
Накануне мужская сборная Эстонии по хоккею провела контрольный матч против сборной Литвы перед чемпионатом мира. Матч состоялся на катке «Вольво Арена» в Риге.
На 16-й минуте Эстония повела в счете благодаря шайбе Эдуарда Слесаревского 1:0. На первый перерыв команды пошли со счётом 1:0.
На четвертой минуте второго периода литовцы сравняли счет шайбой Гинтаутаса Паулюса. На 37-й минуте Веренис Повилас вывел Литву вперед - 2:1.
За три минуты до конца игры Эстония поменяла вратаря, но это не дало результата: хоккеист литовской сборной Кракаускас Эмилиюс отправил шайбу в пустые ворота и оформил победу 3:1.
В воскресенье, 21 апреля, сборная Эстонии проведет второй контрольный матч в Финляндии, где встретится со сборной Китая. Начало матча в 16:30 в Хельсинки, каток «Херттонием». Контрольный матч можно посмотреть на Eesti Hoki TV.