Сборная Эстонии по хоккею проиграла литовцам

Накануне мужская сборная Эстонии по хоккею провела контрольный матч против сборной Литвы перед чемпионатом мира. Матч состоялся на катке «Вольво Арена» в Риге.

На 16-й минуте Эстония повела в счете благодаря шайбе Эдуарда Слесаревского 1:0. На первый перерыв команды пошли со счётом 1:0.

На четвертой минуте второго периода литовцы сравняли счет шайбой Гинтаутаса Паулюса. На 37-й минуте Веренис Повилас вывел Литву вперед - 2:1.

За три минуты до конца игры Эстония поменяла вратаря, но это не дало результата: хоккеист литовской сборной Кракаускас Эмилиюс отправил шайбу в пустые ворота и оформил победу 3:1.

В воскресенье, 21 апреля, сборная Эстонии проведет второй контрольный матч в Финляндии, где встретится со сборной Китая. Начало матча в 16:30 в Хельсинки, каток «Херттонием». Контрольный матч можно посмотреть на Eesti Hoki TV.