Видео ⟩ Легендарный хоккеист побил рекорд, который, похоже, больше не сумеет побить никто

52-летний Ягр побил рекорд, который легенда НХЛ Горди Хоу считал «непобедимым». А именно, Ягр стал самым возрастным игроком, забившим шайбу в профессиональной лиге. В то время как Хоу забил гол в НХЛ в возрасте 52 лет и 11 дней, Ягр забил гол в чешской премьер-лиге в возрасте 52 лет и 63 дней.

Своей шайбой Ягр смог помочь клубу Кладно одержать победу над Всетином со счетом 7:2 в трансферном матче чешской премьер-лиги. Кладно, принадлежащий легенде хоккея, борется за то, чтобы остаться в Премьер-лиге, поскольку регулярный чемпионат они завершили на последнем, то есть 14-м месте. При этом их положение все же хорошее, поскольку Кладно лидирует (2:0) в переходной серии, где для успеха необходимы четыре победы.

Легендарный чешский хоккеист забивает на профессиональном уровне уже 36-й сезон подряд. Начало Ягр положил там же, в Кладно, в сезоне 1988/89. Через два года, летом 1990-го, Ягр уже перешёл в клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сразу стал обладателем Кубка Стэнли в 1991 и 1992 годах.

Помимо родной страны и НХЛ, он в разные годы также работал в России, Италии и Германии.

В составе сборной Чехии он стал олимпийским чемпионом 1998 года и чемпионом мира 2005 и 2010 годов. Таким образом, он является членом почетного Клуба тройного золота (победитель Олимпийских игр, чемпионата мира и Кубка Стэнли).