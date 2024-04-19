Девчонки, бегом на футбол! ЭФС организует летом лагеря для юных футболисток

По словам Кети Ыунпуу, руководителя этого проекта, а также проекта любительского футбола для девочек, лагерь предназначен для всех девочек, но особенно для тех, кто до этого о футболе почти ничего не знал.

«В лагерях для девочек создается веселая и безопасная среда, где они могут сделать свои первые шаги в футболе среди своих сверстниц, - сказала Ыунпуу. Она добавила, что во всех лагерях есть квалифицированные молодежные тренеры, которые будут руководить ученицами. Это гарантирует, что качественное обучение будет проходить в игровой форме, и одно будет дополнять другое.

ЭФС организует лагеря в сотрудничестве с десятью клубами по всей Эстонии.

«Мы выбрали клубы, которые особенно отличились в развитии женского и девичьего футбола. Благодаря лагерям мы также можем помочь клубам увеличить количество девочек, играющих в младших возрастных группах», - добавила Ыунпуу.

В четырехдневных лагерях могут принять участие девочки в возрасте от 7 до 12 лет. В день будет проводиться по две тренировки, в один из дней запланирована поездка или экскурсия. У детей также будет возможность познакомиться в лагере с футболистками женской сборной.

Первые пять лагерей пройдут с 17 по 20 июня. Девочек примут пярнуский «Вапрус», команда Пайде, клуб Виймси, клуб Курессааре и Кохила. Остальные пять лагерей пройдут с 5 по 8 августа на домашних полях таллиннской «Флоры», в Сауэ, столичного «Калева», тартуской «Таммеки» и «Саку Спортинг».

Подробная информация на страничке Эстонского футбольного союза.