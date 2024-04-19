Российские власти снова устроят концерт 9 мая на берегу Наровы

О таких планах на своей страничке в социальной сети Вконтакте написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Для всех, кто меня спрашивает: концерт в День Победы на берегу Нарвы состоится», - говорится в посте Дрозденко. О программе и времени начала концерта информации пока нет, но Дрозденко пообещал зрителям и Кубанский хор, и духовой оркестр, и группу «Песняры».

Пост губернатора Александра Дрозденко в соцсети Вконтакте. Фото: соцсеть Вконтакте

Напомним, что такой же концерт в Ивангороде 9 мая состоялся и в прошлом году. Тогда одним из приглашенных гостей стал Сосо Павлиашвили, а посмотреть концерт на променаде собрались сотни нарвитян.

В Эстонии и остальной Европе 9 мая отмечается День Европы, и в честь этого на нарвской Ратушной площади тоже состоится концерт, на котором выступят звезды эстонской сцены, нарвитянка Алика Милова и Нарвский симфонический оркестр.