Жилищные кредиты: пять популярных вопросов и ответов

Следует ли выбрать аннуитетный график или график погашения с равными долями основной суммы кредита?

Выбор графика во многом зависит от средств и потребностей клиента. «При графике погашения равными частями основной суммы ежемесячный платеж вначале будет выше. Однако если у вас достаточно средств и вы намерены приобрести жилье, скажем, на ближайшие пять лет, стоит рассмотреть такой график, поскольку за это время вы погасите большую часть основного долга и заплатите меньше процентов», – говорит Ребане.

Он добавил, что из-за многочисленных расходов, связанных с жилищным кредитом, многие люди все еще ограничены в выборе и выбирают аннуитетный график. «В этом случае ежемесячный платеж одинаков с начала и до конца кредита, но нужно учитывать, что вы также заплатите банку больше в виде процентов».

Как софинансирование повлияет на условия моего кредита?

Наличие самофинансирования – это признак того, что человек действительно может позволить себе выбранную им недвижимость и приложил немало усилий для ее приобретения. Он также определяет потенциальную стоимость приобретаемой недвижимости, поскольку большая сумма позволит вам позволить себе более крупный или дорогой объект.