При оформлении жилищного кредита возникает множество вопросов, и чтобы найти на них ответы, необходимо самостоятельно искать информацию в интернете или обратиться к кредитному консультанту.
Жилищные кредиты: пять популярных вопросов и ответов
Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане отвечает на часто задающиеся вопросы и дает советы о том, что следует знать ходатаю о кредите.
Какие документы или сведения необходимо предоставить для получения жилищного кредита?
«Самый первый шаг – это подача заявки на кредит. После рассмотрения заявки банк свяжется с вами и попросит предоставить документы, необходимые для получения кредита», – объясняет Ребане. К сопутствующим заявке документам относятся, например, выписка с банковского счета, оценочный акт недвижимости, сумма и происхождение самофинансирования, а в случае гарантии KredEx – документы, подтверждающие вашу принадлежность к целевой группе.
В некоторых случаях банк может запросить дополнительную информацию, например, если вы хотите подать заявку на кредит вместе с партнером, вам нужно будет предоставить форму согласия, подписанную соходатаем. Если заявитель является предпринимателем, банк может запросить справку о доходах за последние два года, финансовую отчетность компании и любую другую информацию, необходимую для оценки профиля клиента.
Как банк узнает, смогу ли я обслуживать, то есть погашать кредит?
Правила оценки профиля клиента в каждом банке схожи и направлены на то, чтобы выяснить, способен ли будет человек выплачивать кредит. По словам эксперта, наиболее важным аспектом при оценке кредитоспособности является наличие стабильной работы и трудового стажа.
«Банк очень тщательно анализирует информацию и документы, полученные от клиента, и во многом именно на основе этой информации рассчитывает доходы и обязательства клиента. При принятии решения банк также учитывает положительную ликвидность – сумму свободных денежных средств после вычета обязательств, то есть постоянных расходов. Исходя из этого, сумма кредита может несколько измениться».
Следует ли выбрать аннуитетный график или график погашения с равными долями основной суммы кредита?
Выбор графика во многом зависит от средств и потребностей клиента. «При графике погашения равными частями основной суммы ежемесячный платеж вначале будет выше. Однако если у вас достаточно средств и вы намерены приобрести жилье, скажем, на ближайшие пять лет, стоит рассмотреть такой график, поскольку за это время вы погасите большую часть основного долга и заплатите меньше процентов», – говорит Ребане.
Он добавил, что из-за многочисленных расходов, связанных с жилищным кредитом, многие люди все еще ограничены в выборе и выбирают аннуитетный график. «В этом случае ежемесячный платеж одинаков с начала и до конца кредита, но нужно учитывать, что вы также заплатите банку больше в виде процентов».
Как софинансирование повлияет на условия моего кредита?
Наличие самофинансирования – это признак того, что человек действительно может позволить себе выбранную им недвижимость и приложил немало усилий для ее приобретения. Он также определяет потенциальную стоимость приобретаемой недвижимости, поскольку большая сумма позволит вам позволить себе более крупный или дорогой объект.
Более высокий собственный взнос может означать меньший риск для банка, но если у человека нет постоянного дохода, кредит не может быть выдан. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, решения принимаются очень тщательно: «Многое зависит от профиля клиента и его имущества – если у человека достаточный регулярный доход и подходящие условия, банк с большей вероятностью примет положительное решение по кредиту».
Как защитить себя от возможных трудностей с выплатой кредита?
Эксперт выделил два вида страхования, которые могут помочь в трудной ситуации. «Банки могут предложить страхование рисков на случай непредвиденных ситуаций, например, страхование погашения кредита, которое покрывает ежемесячные платежи по жилищному кредиту в случае внезапной безработицы, серьезной болезни или длительной болезни ребенка, – говорит Ребане. – С помощью этой опции клиент может выбрать подходящий уровень покрытия, на основании которого выплачивается страховая компенсация».
Еще один способ защиты от непредвиденных обстоятельств – страхование жизни, при котором клиент также может решить, какую часть кредита застраховать. Ребане отметил, что помимо потери жизни, болезни или несчастного случая, страхование жизни также покрывает инвалидность или критическое заболевание. Человеку, если он единственный в своей семье получает регулярный доход, следует отдать предпочтение страхованию жизни. Это поможет избежать ситуации, когда в результате несчастного случая семье придется продать имеющееся жилье, потому что у них не хватит денег, чтобы продолжать выплачивать ипотеку.