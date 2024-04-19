Тартуские студенческие дни начнутся блинным завтраком и закончатся пышной вечеринкой

Тартуские студенческие дни начнут свой разгон уже в первый день следующей недели, 22 апреля; понедельник станет своего рода прологом к основной программе фестиваля, которая стартует в пятницу, 26 апреля, и включит в себя порядка 90 разнообразных мероприятий. Традиционный весенний фестиваль завершится вечеринкой Projekt 4 мая.

Первым мероприятием фестиваля станет традиционный блинный завтрак на Ратушной площади, который начнется 22 апреля в 8 часов утра. Выбор утренних блюд будет в этом году шире, чем раньше, и на месте ожидаются и ректоры вузов, которые будут предлагать и разливать посетителям кофе. День завершится соревнованиями на выносливость Käsi Autol, которые начнутся в 15.00, где студенты смогут проверить свою дисциплинированность и силу духа.

В этом году запланировано 90 различных мероприятий, среди которых студенты каждого направления смогут найти что-то подходящее для себя. Собственно программа фестиваля начнется 26 апреля в 21:00 с обожаемого тартусцами Ночного певческого праздника в Лумепарке. Конечно, не обойдется фестиваль и без забавы Mälukas, популярной среди любителей интеллектуальных игр. 30 апреля, в день, посвященный мудрецам и ведьмам, студенты культурной столицы возьмут власть в городе в свои руки и отпразднуют Вальпургиеву ночь.

1 мая, когда власть снова окажется в руках городских структур, в Центральном парке проведут мероприятие «Скользкая лестница», в рамках которого отважные студенты смогут попробовать подняться по самой скользкой лестнице Тарту. Конечно, этой весной не обойдется и без первобытной борьбы в грязи: уже 3 мая у студентов появится возможность продемонстрировать свое мастерство на лужайке за центром AHHAA. Фестиваль завершится 4 мая вечеринкой Project 35 в спортхолле Net, которой будет отмечаться 35-летие Тартуских студенческих дней.

Подробную информацию о расписании фестиваля можно узнать тут.