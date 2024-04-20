Сб, 20.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Мои вещи внезапно стали принадлежать другим»: житель Эстонии в одночасье лишился и гаража, и его содержимого

Kuuuurija
Copy
Велло из Пылгасте, который остался без гаража и хранившихся в нем вещей.
Велло из Пылгасте, который остался без гаража и хранившихся в нем вещей. Фото: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija» / Elu24 kollaaž

В сегодняшнем выпуске ведущая Kuuuurija Катрин Луст отправится в Пыльвамаа, где разгорелся скандал. Пожилая пара десятилетиями хранила личные вещи в старом гараже, пока однажды соседи не сообщили, что теперь их добро принадлежат им!

Велло и Аста состоят в браке уже 52 года. Они переехали в этот колхозный многоквартирный дом в Пылгасте сорок лет назад. В паре сотен метров располагался их маленьких гараж, построенный во времена колхозов.

Что хранилось в этом гараже? «Были и дорогие вещи. Например, мотоцикл "Ява". Когда-то мне за него предлагали 4000 евро. Еще у меня был подъемник. Точнее, не сам подъемник, а опора от него. Опору больше всего жаль. Сдадут ее на металл за 50 евро, а у меня есть подъемник стоимостью как минимум 5000 евро, который невозможно использовать», - рассказывает Велло.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх