В сегодняшнем выпуске ведущая Kuuuurija Катрин Луст отправится в Пыльвамаа, где разгорелся скандал. Пожилая пара десятилетиями хранила личные вещи в старом гараже, пока однажды соседи не сообщили, что теперь их добро принадлежат им!
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«Мои вещи внезапно стали принадлежать другим»: житель Эстонии в одночасье лишился и гаража, и его содержимого
Велло и Аста состоят в браке уже 52 года. Они переехали в этот колхозный многоквартирный дом в Пылгасте сорок лет назад. В паре сотен метров располагался их маленьких гараж, построенный во времена колхозов.