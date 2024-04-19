Объективная реальность: рынок недвижимости подает знаки пробуждения

Исполнительный директор Pindi Kinnisvara Дарья Сударинен сказала, что цифрами всегда можно манипулировать и о плохом дне рассказать красиво, однако в первую очередь конец марта и первая половина апреля действительно дают смелость утверждать, что переломный момент недалеко.

«Если мы посмотрим на количество запросов, будь то число контактов на объекты продажи или заказы на оценивание, то люди стали гораздо активнее, чем в это же время в прошлом году», – сказала она.

«Быстрой оттепели ожидать наивно, но чувствуется, что люди приспособились к ситуации, активнее торгуются в плане цен, благодаря приостановке роста инфляции и Euribor смотрят в будущее оптимистичнее. Настоящей лакмусовой бумажкой может стать, конечно же, лето – это период, когда в трудное время рынок снова может упасть. Если же в следующие месяцы активный и оптимистичный настрой сохранится, то проснется и рынок недвижимости, и многие находившиеся в режиме ожидания сделки будут оформлены», – добавила она.