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Портал EKRE: Эстонию русифицируют, беженцы из Украины сливаются с «русским миром», а вместо Михаила пришел Евгений (1)

rus.postimees.ee
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Авторы редакционной колонки на портале Uued Uudised считают, что на таллиннском пляже Пирита так много русского языка, что он похож на московский Парк Горького.
Авторы редакционной колонки на портале Uued Uudised считают, что на таллиннском пляже Пирита так много русского языка, что он похож на московский Парк Горького. Фото: Gert Tali/Postimees/Scanpix Baltics

На портале партии EKRE Uued Uudised 19 апреля была опубликована редакционная колонка, в которой действующие эстонские власти обвиняются в потворствовании русификации эстонского общественного пространства, якобы происходящей во многом и за счет приема украинских беженцев, а также импорта рабочей силы с территории бывшего СССР.

В пятничной редакционной колонке Uued Uudised подчеркивается, что те люди, кто принимал участие в Поющей революции, все в большей степени осознают, что Эстония сейчас пошла путем, противоположным тому, который был задуман при создании Эстонской Республики в 1918 году и при ее восстановлении в 1991 году.

Авторы колонки напоминают, что «идея Поющей революции заключалась в том, чтобы положить конец русификации и импорту русскоязычной рабочей силы, вернуть право принятия решений из Москвы в Таллинн, восстановить национальное государство и обеспечить верховенство эстонского языка и культуры». По мнению авторов редакционного материала, ничего из этого не достигнуто, и скорее восстанавливается то, от чего Эстония в свое время избавилась.

В колонке утверждается, что при правительстве Каи Каллас были внесены изменения в Закон об иностранцах, позволившие ввоз в Эстонию дешевой рабочей силы из стран, образовавшихся на территории СССР. В этом авторы материала видят продолжение политики КПСС по русификации Эстонии, поскольку украинцы и узбеки в Эстонии тоже говорят на русском языке.

Также отмечается, что даже такое благородное дело, как прием украинских беженцев, было в Эстонии превращено в источник русификации, поскольку в Эстонию в основном прибывают русскоязычные выходцы из Украины, которые тоже тут пополняют «русский мир».

Авторы публикации настаивают, что ни местным русским, ни приезжим русскоязычным людям в сложившейся ситуации уже не нужно учить эстонский язык, потому что русскоязычная среда в Эстонии настолько широка, что можно обойтись без эстонского. Авторов статьи возмущает, что при подаче заявки на трудовую вакансию часто возникает требование знания русского языка, а, например, молодых врачей в столичных больницах даже мотивируют к изучению русского.

Также авторы публикации не видят никаких позитивных моментов в смене таллиннской власти, обращая внимание на то, что мэром вместо Михаила стал Евгений, а вице-мэром по образованию - Алексей вместо Андрея (речь идет о Михаиле Кылварте, Евгении Осиновском, Алексее Яшине и Андрее Канте).

По оценке авторов публикации, продолжающая русификация эстонского общества приведет к тому, что эстонцы разделят судьбу других финно-угорских народов, и что «скоро эстонцам придется начать подавать заявление на получение статуса коренного населения, потому что это будет последний шанс сохранить Эстонию для эстонцев».

В публикации отмечается, что в Кадриорге, на площади Вабадузе, на Пиритаском пляже и даже на Ныммеской тропе здоровья так много русского языка, что возникает ощущение пребывания в Парке Горького в Москве. Также авторы публикации высказывают мнение, что даже Центристская партия не так преуспела в русификации Эстонии, как нынешнняя «леволиберальная правящая коалиция».

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