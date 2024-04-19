На портале партии EKRE Uued Uudised 19 апреля была опубликована редакционная колонка, в которой действующие эстонские власти обвиняются в потворствовании русификации эстонского общественного пространства, якобы происходящей во многом и за счет приема украинских беженцев, а также импорта рабочей силы с территории бывшего СССР.
Портал EKRE: Эстонию русифицируют, беженцы из Украины сливаются с «русским миром», а вместо Михаила пришел Евгений (1)
В пятничной редакционной колонке Uued Uudised подчеркивается, что те люди, кто принимал участие в Поющей революции, все в большей степени осознают, что Эстония сейчас пошла путем, противоположным тому, который был задуман при создании Эстонской Республики в 1918 году и при ее восстановлении в 1991 году.
Авторы колонки напоминают, что «идея Поющей революции заключалась в том, чтобы положить конец русификации и импорту русскоязычной рабочей силы, вернуть право принятия решений из Москвы в Таллинн, восстановить национальное государство и обеспечить верховенство эстонского языка и культуры». По мнению авторов редакционного материала, ничего из этого не достигнуто, и скорее восстанавливается то, от чего Эстония в свое время избавилась.
В колонке утверждается, что при правительстве Каи Каллас были внесены изменения в Закон об иностранцах, позволившие ввоз в Эстонию дешевой рабочей силы из стран, образовавшихся на территории СССР. В этом авторы материала видят продолжение политики КПСС по русификации Эстонии, поскольку украинцы и узбеки в Эстонии тоже говорят на русском языке.
Также отмечается, что даже такое благородное дело, как прием украинских беженцев, было в Эстонии превращено в источник русификации, поскольку в Эстонию в основном прибывают русскоязычные выходцы из Украины, которые тоже тут пополняют «русский мир».
Авторы публикации настаивают, что ни местным русским, ни приезжим русскоязычным людям в сложившейся ситуации уже не нужно учить эстонский язык, потому что русскоязычная среда в Эстонии настолько широка, что можно обойтись без эстонского. Авторов статьи возмущает, что при подаче заявки на трудовую вакансию часто возникает требование знания русского языка, а, например, молодых врачей в столичных больницах даже мотивируют к изучению русского.
Также авторы публикации не видят никаких позитивных моментов в смене таллиннской власти, обращая внимание на то, что мэром вместо Михаила стал Евгений, а вице-мэром по образованию - Алексей вместо Андрея (речь идет о Михаиле Кылварте, Евгении Осиновском, Алексее Яшине и Андрее Канте).
По оценке авторов публикации, продолжающая русификация эстонского общества приведет к тому, что эстонцы разделят судьбу других финно-угорских народов, и что «скоро эстонцам придется начать подавать заявление на получение статуса коренного населения, потому что это будет последний шанс сохранить Эстонию для эстонцев».
В публикации отмечается, что в Кадриорге, на площади Вабадузе, на Пиритаском пляже и даже на Ныммеской тропе здоровья так много русского языка, что возникает ощущение пребывания в Парке Горького в Москве. Также авторы публикации высказывают мнение, что даже Центристская партия не так преуспела в русификации Эстонии, как нынешнняя «леволиберальная правящая коалиция».