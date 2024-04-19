В пятничной редакционной колонке Uued Uudised подчеркивается, что те люди, кто принимал участие в Поющей революции, все в большей степени осознают, что Эстония сейчас пошла путем, противоположным тому, который был задуман при создании Эстонской Республики в 1918 году и при ее восстановлении в 1991 году.

Авторы колонки напоминают, что «идея Поющей революции заключалась в том, чтобы положить конец русификации и импорту русскоязычной рабочей силы, вернуть право принятия решений из Москвы в Таллинн, восстановить национальное государство и обеспечить верховенство эстонского языка и культуры». По мнению авторов редакционного материала, ничего из этого не достигнуто, и скорее восстанавливается то, от чего Эстония в свое время избавилась.

В колонке утверждается, что при правительстве Каи Каллас были внесены изменения в Закон об иностранцах, позволившие ввоз в Эстонию дешевой рабочей силы из стран, образовавшихся на территории СССР. В этом авторы материала видят продолжение политики КПСС по русификации Эстонии, поскольку украинцы и узбеки в Эстонии тоже говорят на русском языке.

Также отмечается, что даже такое благородное дело, как прием украинских беженцев, было в Эстонии превращено в источник русификации, поскольку в Эстонию в основном прибывают русскоязычные выходцы из Украины, которые тоже тут пополняют «русский мир».