Предприниматель: то, что произошло в Эстонии, – уровень банановой республики

В прошлом году компания Incap удивила инвесторов сообщением, что их крупнейший клиент переносит сроки принятия заказов. Цена акции упала с 22 евро до едва шести евро, сейчас она составляет девять евро. Пукк сказал, что у клиента были проблемы со складом, но сейчас все снова заработало.

«Индустрия электроники растет – ее все больше и больше внедряют повсюду. 80 процентов нашей продукции уходит на вещи, связанные с зеленой технологией, умные сети электроснабжения, газа и водоснабжения. Они все время растут! Есть и более печальные секторы, такие как военная или медицинская промышленности», - сказал Пукк.