Руководитель занимающейся производством электроники в Курессааре фирмы Incap Отто Пукк говорит, что год начался для компании хорошо и все направления бизнеса демонстрируют рост.
Для подписчиков
Предприниматель: то, что произошло в Эстонии, – уровень банановой республики
В прошлом году компания Incap удивила инвесторов сообщением, что их крупнейший клиент переносит сроки принятия заказов. Цена акции упала с 22 евро до едва шести евро, сейчас она составляет девять евро. Пукк сказал, что у клиента были проблемы со складом, но сейчас все снова заработало.