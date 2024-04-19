АНАЛИЗ ⟩ Правящая коалиция приближается к политическому банкротству

Наведение порядка в государственных финансах впало в коматозное состояние. В сентябре прошлого года коалиция собралась на мызе Вихула, чтобы обсудить состояние госбюджета, и, казалось, приняла решение. Теперь премьер-министр Каллас говорит, что решения будут приняты в августе этого года. Для стороннего наблюдателя это выглядит так: по прошествии года ситуация почти не изменилась. Потому что даже если что-то и было решено за это время, этого мало, да и принятые решения также вызывают сомнения. Откаты возникают со всех сторон.