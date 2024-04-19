Пт, 19.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

АНАЛИЗ ⟩ Правящая коалиция приближается к политическому банкротству

Микк Салу
, журналист
Copy
В политическом и интеллектуальном тупике: коалиция не может навести порядок в государственных финансах. Слева направо: председатель партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна, председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметс.
В политическом и интеллектуальном тупике: коалиция не может навести порядок в государственных финансах. Слева направо: председатель партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна, председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметс. Фото: Mihkel Maripuu, Tairo Lutter/Kollaaž

Недавно отметившая свой первый год правления коалиция Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии находится в политическом и интеллектуальном тупике. По словам Лаури Ляэнеметса, лидера социал-демократов и министра внутренних дел, они все находятся в режиме ожидания: «Мы ждем Партию реформ. Партия реформ ждет Каю Каллас. Вырклаев тоже не хочет ничего решать, потому что он ждет, пока проснится, станет ли он министром финансов через несколько месяцев или нет».

Наведение порядка в государственных финансах впало в коматозное состояние. В сентябре прошлого года коалиция собралась на мызе Вихула, чтобы обсудить состояние госбюджета, и, казалось, приняла решение. Теперь премьер-министр Каллас говорит, что решения будут приняты в августе этого года. Для стороннего наблюдателя это выглядит так: по прошествии года ситуация почти не изменилась. Потому что даже если что-то и было решено за это время, этого мало, да и принятые решения также вызывают сомнения. Откаты возникают со всех сторон.

Камешки в ботинке коалиции

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх