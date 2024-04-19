Комитет сейма Литвы одобрил предложение по аннулированию ВНЖ у белорусов, которые часто ездят домой; Следственный комитет получит доступ к персональным данным белорусов без их разрешения; еще несколько человек получили сроки за оскорбление Лукашенко; белорусская пропаганда сделала героя из побывавшей на орбите Марии Василевской, которую не решаются назвать космонавткой. Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.
Героизация стюардессы Марии Василевской; белорусов в Литве смогут лишать ВНЖ за частые поездки на родину. Главное в Беларуси за неделю
Василевская - космонавт?
На этой неделе СМИ активно обсуждают историю белоруски Марины Василевской, которая провела на орбите МКС 13 суток. На родине ей вручили звезду Героя Беларуси, орден Гагарина, намереваются установить в Минске скульптуру в ее честь, а Александр Лукашенко даже взял ее с собой на встречу с Владимиром Путиным.
Однако у многих возникли вопросы относительно квалификаций Василевской и значимости ее подвигов, о которых рассказывает пропаганда.
Государственные СМИ называют Василевскую космонавткой, но это не совсем так. На сайте «Роскосмоса» напротив имени белоруски стоит аббревиатура «УКП», что значит «участник космического полета». Такую формулировку «Роскосмос» использует для обозначения космических туристов. В США, например, отправиться в космос в качестве туриста может любой желающий при наличии средств.
Белорусское издание «Зеркало» выяснило, что Василевская по профессии - менеджер-экономист, она была зачислена в один из частных минских вузов в 2012 году, который с тех пор был ликвидирован. Она также работала стюардессой белорусской авиакомпании «Белавиа».
Политический аналитик Артем Шрайбман считает, что таким образом власти пытаются создать общенациональный повод для гордости. В этом смысле «эксплуатация космоса работает наилучшим образом», а Василевская служит «менее политизированным героем современности, даже если за пределами ГосСМИ это мало кто заметил», отмечает Шрайбман.
В интервью изданию «Зеркало» белорусский ученый Сергей Бесараб заявил, что в Беларуси космонавтика превратилась в элемент шоу и инструмент пропаганды, а о научной значимости полета Василевской говорить не приходится.
«Говоря простым языком, космическая туристка просто наблюдала за тем, как работает (красиво мигая светодиодиками) автоматическая камера, направленная на Землю, наслаждалась тем, как планета выглядит из космоса. А еще, возможно, делала красивые селфи, включенные в программу полета. Труд, достойный космонавта»?
Что происходит с ВНЖ белорусов в Литве
Комитет по нацбезопасности Сейма Литвы поддержал идею лишать белорусов ВНЖ за поездки домой. Согласно этому предложению, литовские власти смогут аннулировать вид на жительство граждан Беларуси, которые за последние три месяца ездили на родину чаще, чем один раз в календарный месяц. Это ограничение коснется и граждан России.
Литовские власти опасаются, что часто ездящие на родину белорусы могут сотрудничать с режимом Лукашенко, а это, в свою очередь, создает угрозу национальной безопасности страны.
После выборов 2020 года число белорусских граждан в Литве довольно быстро росло. Например, число белорусов, получивших ВНЖ в Литве, увеличилось с 23 тысяч в 2022 году до 31 тысячи год спустя. Лидер демократических сил Светлана Тихановская (которая, кстати, сама живет в Вильнюсе) заявила, что в таком виде поправки не должны быть приняты и что многие белорусы ездят домой не из-за поддержки Лукашенко, а по личным причинам.
Супердоступ к персональным данным
Белорусские силовики смогут получать доступ к личным данным белорусов без их разрешения.
Это стало возможным благодаря новому закону, который утвердили депутаты парламента на этой неделе. Сотрудники Следственного комитета могли и раньше получать от госорганов информацию о физических лицах, которая им необходима.
Однако эту процедуру упростят - Следственный комитет сможет получать данные из информационных систем, которые содержат персональные данные о гражданах, без их согласия. Они также смогут получать к ним удаленный доступ.
По словам белорусского юриста Ильи Салея, внесенные поправки упрощают процедуру получения таких данных - раньше необходимо было направлять запросы с обоснованием, теперь к ним будет обеспечен прямой доступ.
«Фактически, как это часто бывает в Беларуси, легализуется то, что и так уже имело место быть», - отметил Илья Салей в комментарии для Би-би-си.
По его мнению, новые поправки укладываются в общий тренд установления «максимально возможного контроля государства над всеми сферами жизни, включая персональные данные беларусов».
Очередные сроки за оскорбление Лукашенко
На этой неделе правозащитники рассказали о нескольких приговорах по статье об оскорблении Александра Лукашенко.
Так, белоруса Владимира Микулича приговорили к двум годам химии за несколько репостов в «Одноклассниках», которые якобы унижали достоинство Лукашенко. Судья также постановил конфисковать у мужчины телефон.
Еще одного белоруса - жителя Гродно Юрия Волчкевича - приговорили к году колонии за то, что тот якобы нецензурно высказался о Лукашенко в присутствии четырех силовиков, тем самым причинив ущерб его авторитету.
По данным правозащитного центра «Вясна», чтобы подтвердить виновность мужчины, проводилась лингвистическая экспертиза, по ее итогам эксперт отметил, что негативная оценка Лукашенко была выражена «лексемой, которая имеет форму ненормативного речевого выражения».
В городе Березы осудили 58-летнего механика на три года химии за то, что он оставил в телеграм-чате сообщение о Лукашенко, которое суд посчитал оскорбительным. Мобильный телефон мужчины изъяли в доход государства «как средство совершения преступления».