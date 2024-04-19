Героизация стюардессы Марии Василевской; белорусов в Литве смогут лишать ВНЖ за частые поездки на родину. Главное в Беларуси за неделю

«Говоря простым языком, космическая туристка просто наблюдала за тем, как работает (красиво мигая светодиодиками) автоматическая камера, направленная на Землю, наслаждалась тем, как планета выглядит из космоса. А еще, возможно, делала красивые селфи, включенные в программу полета. Труд, достойный космонавта»?

Что происходит с ВНЖ белорусов в Литве

Вильнюс. Фото: Getty Images

Комитет по нацбезопасности Сейма Литвы поддержал идею лишать белорусов ВНЖ за поездки домой. Согласно этому предложению, литовские власти смогут аннулировать вид на жительство граждан Беларуси, которые за последние три месяца ездили на родину чаще, чем один раз в календарный месяц. Это ограничение коснется и граждан России.

Литовские власти опасаются, что часто ездящие на родину белорусы могут сотрудничать с режимом Лукашенко, а это, в свою очередь, создает угрозу национальной безопасности страны.

После выборов 2020 года число белорусских граждан в Литве довольно быстро росло. Например, число белорусов, получивших ВНЖ в Литве, увеличилось с 23 тысяч в 2022 году до 31 тысячи год спустя. Лидер демократических сил Светлана Тихановская (которая, кстати, сама живет в Вильнюсе) заявила, что в таком виде поправки не должны быть приняты и что многие белорусы ездят домой не из-за поддержки Лукашенко, а по личным причинам.

Супердоступ к персональным данным

Белорусские силовики смогут получать доступ к личным данным белорусов без их разрешения.