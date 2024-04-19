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Газ подешевеет? Ремонт Balticconnector успешно завершен

BNS
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Ремонт Balticconnector.
Ремонт Balticconnector. Фото: Elering

Работа по возобновлению эксплуатации поврежденного трубопровода Balticconnector идет по плану, успешно завершены работы по воссоединению наземной и морской части в Эстонии и Финляндии.

«Поврежденный участок Balticconnector был расположен на дне моря на глубине примерно 60 метров. Все ремонтные работы осуществлялись с помощью дистанционно управляемых устройств, водолазы в работах не участвовали. С ремонтами было связано более дюжины различных организаций и предприятий. Если обычно ремонт подобной подводной инфраструктуры занимает год или два, то Balticconnector отремонтировали примерно за семь месяцев. Сотрудничество с партнерами было в этот раз исключительно эффективным», - сказал директор по обслуживанию морского трубопровода Elering Тийт Тоомитс.

Дальше трубопровод заполнят газом и его подготовят к подаче газа между Эстонией и Финляндией.

Balticconnector станет доступен для участников рынка в понедельник, 22 апреля.

Elering и финский оператор Gasgrid перекрыли Balticconnector в ночь на 8 октября, поскольку давление начало падать, что указывало на потенциальную утечку газа. Затем выяснилось, что трубопровод повредился из-за внешнего механического воздействия.

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