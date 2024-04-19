Газ подешевеет? Ремонт Balticconnector успешно завершен

«Поврежденный участок Balticconnector был расположен на дне моря на глубине примерно 60 метров. Все ремонтные работы осуществлялись с помощью дистанционно управляемых устройств, водолазы в работах не участвовали. С ремонтами было связано более дюжины различных организаций и предприятий. Если обычно ремонт подобной подводной инфраструктуры занимает год или два, то Balticconnector отремонтировали примерно за семь месяцев. Сотрудничество с партнерами было в этот раз исключительно эффективным», - сказал директор по обслуживанию морского трубопровода Elering Тийт Тоомитс.