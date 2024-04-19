Видео ⟩ На российско-эстонской границе образовались огромные очереди из грузовиков

Издание также опубликовало в Telegram видео, снятое на Прибалтийском шоссе в Печорах. Судя по видео, очередь из фур там около 1,5 километров, хотя в хвосте очереди местами остается пустое пространство. Всего на момент съемки в очереди находилось около 75 грузовиков.