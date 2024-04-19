В Псковской области на погранпунктах Шумилкино и Куничина Гора за последнюю неделю выросла очередь ожидающих пересечения границы грузовиков, которая на шоссе Рига-Псков достигает пяти километров, сообщает «Псковская губерния».
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Видео ⟩ На российско-эстонской границе образовались огромные очереди из грузовиков
Издание также опубликовало в Telegram видео, снятое на Прибалтийском шоссе в Печорах. Судя по видео, очередь из фур там около 1,5 километров, хотя в хвосте очереди местами остается пустое пространство. Всего на момент съемки в очереди находилось около 75 грузовиков.