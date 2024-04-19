Проведенное фирмой Norstat исследование показало, что, хотя люди считают важными беседы о безопасности в интернете и наблюдение за тем, чем занимается ребенок онлайн, на практике это делают не слишком часто.
Исследование: многие родители не интересуются, чем их дети занимаются в интернете
Тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар рассказал, что сегодня существует множество способов научить детей более безопасному использованию смарт-устройств, но, к сожалению, используют эти варианты лишь немногие родители.
Исследование, проведенное по заказу Samsung, привлекло внимание к знаниям родителей о том, как их дети используют смарт-устройства.
Выяснилось, что целых 93% родителей считают, что использование подростками смарт-устройств должно быть ограничено. Однако лишь 67% родителей полностью или частично контролируют деятельность своего ребенка в интернете, а почти четверть опрошенных вообще не знают, что подросток делает на своем смартфоне.
«Контент, который распространяется в интернете, не всегда дружелюбен к детям, поэтому важно быть в курсе того, чем занимается ваш ребенок. Сегодняшние смартфоны предоставляют для этого массу возможностей, и каждый родитель может менять уровень контроля по своему желанию», - отметил Пеннар.
Однако результаты опроса показывают, что, к сожалению, лишь немногие родители используют смарт-решения, то есть помогающие контролировать приложения: около 24% респондентов используют их регулярно, а 18% время от времени.
Еще одна вызывающая беспокойство проблема – это обсуждение с детьми безопасности интернета и мобильных устройств. Хотя 84% опрошенных говорили на эту тему со своим ребенком, одного разговора недостаточно, а неоднократно о безопасности говорили с детьми всего 50% родителей.
По мнению Пеннара, в эпоху смарт-технологий разговоры о безопасности очень важны, и время от времени ребенку обязательно следует напоминать об основах.
Алари Пеннар рассказал, что следует учитывать, разговаривая с детьми об безопасности смарт-устройств, и как контролировать то, что они делают в интернете:
- Конфиденциальность личной информации – объясните, почему личную информацию, такую как адрес и пароли, следует хранить в тайне и какой контент не следует публиковать в социальных сетях;
- Следует избегать разговоров с незнакомыми людьми и перехода по неизвестным ссылкам – ознакомьте с принципами безопасности и проведите параллели с реальной жизнью: в реальном мире детям не следует долго разговаривать с незнакомыми людьми, и в интернете этого следует избегать;
- Следует рассказывать родителям о кибербуллинге – говоря об интернете, создайте безопасную среду и поощряйте ребенка всегда обращаться к вам с проблемами и вопросами;
- Установите границы – для отслеживания действий своих детей вы можете использовать различные приложения или функции телефона, такие как Google Family Link. Вы обязательно должны сообщить об этом ребенку и объяснить, почему важно, например, ограничивать проведенное перед экраном время и блокировать определенные сайты.
По заказу Samsung опрос провела исследовательская фирма Norstat, в марте 2024 года опросившая 510 жителей Эстонии.