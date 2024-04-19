Деревню года наши северные соседи выбирают с 1985-го. В этом году выбор пал на Пухос из Северной Карелии с населением около 600 жителей, передает YLE.
У соседей ⟩ В Финляндии выбрали деревню года
Организатор конкурса Suomen kylät обосновал свой выбор, в том числе, и тем, что за короткое время Пухос активно развивается и обустраивается
Кроме того, семьи с детьми в Пухос верят в будущее, поскольку жители деревни успешно боролись за сохранение деревенской школы и детского сада.
Благодаря местному сообществу и активному развитию Пухос стал самым популярным местом Китеэ. В населенном пункте, среди прочего, имеется мельница, рестораны, зона для купания и игровая площадка.
В 2022 и 2023 годах это место посетили около 11 000 человек.