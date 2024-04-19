Пт, 19.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

У соседей ⟩ В Финляндии выбрали деревню года

rus.postimees.ee
Copy
Финская деревня года Пухос.
Финская деревня года Пухос. Фото: Google Maps

Деревню года наши северные соседи выбирают с 1985-го. В этом году выбор пал на Пухос из Северной Карелии с населением около 600 жителей, передает YLE.

Организатор конкурса Suomen kylät обосновал свой выбор, в том числе, и тем, что за короткое время Пухос активно развивается и обустраивается

Кроме того, семьи с детьми в Пухос верят в будущее, поскольку жители деревни успешно боролись за сохранение деревенской школы и детского сада.

Благодаря местному сообществу и активному развитию Пухос стал самым популярным местом Китеэ. В населенном пункте, среди прочего, имеется мельница, рестораны, зона для купания и игровая площадка.

В 2022 и 2023 годах это место посетили около 11 000 человек.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх