У соседей ⟩ В Финляндии выбрали деревню года

Организатор конкурса Suomen kylät обосновал свой выбор, в том числе, и тем, что за короткое время Пухос активно развивается и обустраивается

Кроме того, семьи с детьми в Пухос верят в будущее, поскольку жители деревни успешно боролись за сохранение деревенской школы и детского сада.

Благодаря местному сообществу и активному развитию Пухос стал самым популярным местом Китеэ. В населенном пункте, среди прочего, имеется мельница, рестораны, зона для купания и игровая площадка.

В 2022 и 2023 годах это место посетили около 11 000 человек.