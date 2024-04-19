РАЙНЕР САКС ⟩ Возможный новый генсек НАТО показал характер: Украине обещаны дополнительные поставки ПВО

Поэтому все же можно с уверенностью предположить, что после того, как Украина начнет проводить мобилизацию, будет создан подходящий фон для начала мобилизации и в России. В настоящее время возможности российской армии оцениваются только по численности солдат. Основное внимание уделяется отнюдь не тому, с каким оружием эти люди могут начать воевать.

Атака Украины на аэродром Джанкой прошла успешно

По подтвержденным данным, в результате ракетного удара по аэродрому Джанкой, организованного украинской армией, была уничтожена важная система ПВО С-400, а также вся другая техника и большое количество боеприпасов. Остается неясным, почему система ПВО РФ не смогла среагировать на приближающиеся ракеты. Это та самая система, которую Россия продает на мировом рынке как одну из самых современных и эффективных систем ПВО. В украинских СМИ на Россию оказывается давление, что эта атака открыла путь для атак в Крыму, в том числе и на Крымский мост.

По Крыму могут последовать некоторые авиаудары, но я уже писал ранее о том, что атака на мост в данный момент не имеет смысла. Уничтожение системы С-400 в Крыму было важно для Украины в том смысле, что Россия использовала эти ракеты для ударов по наземным целям в городах в южной и центральной частях Украины.