РАЙНЕР САКС ⟩ Возможный новый генсек НАТО показал характер: Украине обещаны дополнительные поставки ПВО

Пока что создается впечатление, что ПВО Ирана сразу не смогла отреагировать на атаку. Масштаб атаки был настолько скромным, что иранские СМИ частично объяснили взрывы действиями ПВО, а некоторые СМИ стали отрицать атаку и назвали сообщения о ней ошибкой.
Позже иранские военные заявили, что несколько дронов были сбиты, но отрицали ракетную атаку. Израиль пока официально не прокомментировал нападения. Если Израиль не предпримет новых атак, можно предположить, что Иран не ответит новыми нападениями. Если сегодняшняя утренняя атака была подготовкой к следующей, то ситуация останется полностью открытой и прогнозы не имеют смысла.
Россия хочет продолжить мобилизацию, но скрытно
Bloomberg пишет, что Россия пытается избежать новой волны мобилизации и вместо этого пытается привлечь больше контрактников. Сообщается, что каждый месяц набираются еще 30 000 человек, что дает в общей сложности более 300 000 новых солдат в год. Действительно очевидно, что российский лидер пытается избежать новой волны мобилизации. Он пытался избежать этого на протяжении всей войны. Однако информация о том, что Россия ежемесячно вербует дополнительно 30 000 человек, поступает из официальных российских источников и стала своего рода константой, используемой с весны 2023 года.
В России мобилизация юридически не завершена. Закон действует и на его основании можно призывать людей на военную службу. Можно согласиться с тем, что российские лидеры могут попытаться мобилизовать новых солдат небольшими группами, и 30 000 человек в месяц были бы вполне разумным количеством для российской инфраструктуры, не считая подготовки плановых призывников. Слабым местом такого набора является то, что таким образом невозможно подготовить большее количество резервов, с помощью которых можно было бы развивать более масштабное наступление.