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РАЙНЕР САКС ⟩ Возможный новый генсек НАТО показал характер: Украине обещаны дополнительные поставки ПВО

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте считают самым вероятным кандидатом на пост нового генсека НАТО.
Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте считают самым вероятным кандидатом на пост нового генсека НАТО. Фото: FERNANDO VILLAR
  • Только неспособность РФ произвести нужное количество ракет спасает Украину от еще больших разрушений
  • Быстрое усиление ПВО Украины крайне необходимо, нужные системы можно найти в Европе
  • Сегодня рано утром Израиль нанес весьма ограниченный воздушный удар по Ирану

После инициативы Германии о приобретении для Украины дополнительных систем Patriot, теперь, помимо этой одной батареи, обещанной Германией, стали появляться и более солидные намеки на возможных других поставщиков, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Значительную помощь в продвижении этого процесса оказали генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, кандидат на пост нового генсека НАТО. Если бы решения можно было принять прямо сейчас, эти новые системы начали бы поступать в Украину, возможно, через месяц.

Только неспособность России произвести достаточное количество ракет спасла Украину от еще больших разрушений. Дефицит ракет в России фактически также указывает на то, что для западных стран относительно безопасно поставлять системы Patriot Украине. У России в настоящее время просто нет ракет, с помощью которых она могла бы потенциально атаковать Европу или кого-либо еще. И даже в ближайшие четыре-пять лет россияне не смогут произвести достаточное количество ракет для такого нападения.

Ограниченный воздушный удар Израиля по Ирану

Сегодня рано утром Израиль нанес очень ограниченный воздушный удар по Ирану. На данный момент можно с уверенностью сказать, что ни один объект, связанный с ядерной программой Ирана, не был атакован. Вчера иранские официальные лица заявили средствам массовой информации, что им известно расположение всех ядерных объектов Израиля, и что если Израиль нападет на ядерные объекты в Иране, последует аналогичная контратака против Израиля.

На основании имеющейся информации можно с уверенностью утверждать, что Израиль атаковал базу ВВС Ирана недалеко от города Исфахан в центральной части страны. Точный характер и результаты нападения неизвестны.

Пока что создается впечатление, что ПВО Ирана сразу не смогла отреагировать на атаку. Масштаб атаки был настолько скромным, что иранские СМИ частично объяснили взрывы действиями ПВО, а некоторые СМИ стали отрицать атаку и назвали сообщения о ней ошибкой.

Позже иранские военные заявили, что несколько дронов были сбиты, но отрицали ракетную атаку. Израиль пока официально не прокомментировал нападения. Если Израиль не предпримет новых атак, можно предположить, что Иран не ответит новыми нападениями. Если сегодняшняя утренняя атака была подготовкой к следующей, то ситуация останется полностью открытой и прогнозы не имеют смысла.

Россия хочет продолжить мобилизацию, но скрытно

Bloomberg пишет, что Россия пытается избежать новой волны мобилизации и вместо этого пытается привлечь больше контрактников. Сообщается, что каждый месяц набираются еще 30 000 человек, что дает в общей сложности более 300 000 новых солдат в год. Действительно очевидно, что российский лидер пытается избежать новой волны мобилизации. Он пытался избежать этого на протяжении всей войны. Однако информация о том, что Россия ежемесячно вербует дополнительно 30 000 человек, поступает из официальных российских источников и стала своего рода константой, используемой с весны 2023 года.

В России мобилизация юридически не завершена. Закон действует и на его основании можно призывать людей на военную службу. Можно согласиться с тем, что российские лидеры могут попытаться мобилизовать новых солдат небольшими группами, и 30 000 человек в месяц были бы вполне разумным количеством для российской инфраструктуры, не считая подготовки плановых призывников. Слабым местом такого набора является то, что таким образом невозможно подготовить большее количество резервов, с помощью которых можно было бы развивать более масштабное наступление.

Поэтому все же можно с уверенностью предположить, что после того, как Украина начнет проводить мобилизацию, будет создан подходящий фон для начала мобилизации и в России. В настоящее время возможности российской армии оцениваются только по численности солдат. Основное внимание уделяется отнюдь не тому, с каким оружием эти люди могут начать воевать.

Атака Украины на аэродром Джанкой прошла успешно

По подтвержденным данным, в результате ракетного удара по аэродрому Джанкой, организованного украинской армией, была уничтожена важная система ПВО С-400, а также вся другая техника и большое количество боеприпасов. Остается неясным, почему система ПВО РФ не смогла среагировать на приближающиеся ракеты. Это та самая система, которую Россия продает на мировом рынке как одну из самых современных и эффективных систем ПВО. В украинских СМИ на Россию оказывается давление, что эта атака открыла путь для атак в Крыму, в том числе и на Крымский мост.

По Крыму могут последовать некоторые авиаудары, но я уже писал ранее о том, что атака на мост в данный момент не имеет смысла. Уничтожение системы С-400 в Крыму было важно для Украины в том смысле, что Россия использовала эти ракеты для ударов по наземным целям в городах в южной и центральной частях Украины.

ВВС России атаковали ракетами город Днепр. В центре города был поврежден жилой дом, как и некоторые другие общественные здания. На данный момент известно о двух погибших. Не исключено, что участвовавший в атаке бомбардировщик позднее разбился на юге России.

Российская армия продолжила атаки на территории Донбасса

В районе Сватова и Северодонецка активность российских частей была сравнительно невысокой. Некоторые обстрелы были осуществлены в направлении Лимана и Белогоровки.

В районе Бахмута российские войска пытаются продолжить активное наступление, но в последние дни им не удается продвинуться.

В Донецкой области российские подразделения продолжили активное наступление от Авдеевки на запад и север. Тяжелая ситуация для украинских сил сохраняется, но вчера российские части не смогли продвинуться. Весьма активными были удары российской армии несколько южнее, в районе населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка.

На Южном фронте активность русских войск была не очень высокой. К северу от оккупированного Токмака совершаются обычные, но безрезультатные нападения. Атаки российских частей на украинские позиции на восточном берегу Днепра были очень активными, но сведений об их успехе нет. Вчера также появились сообщения об ударах украинской авиации по оккупированным городам на северном побережье Азовского моря.

Однако помощь Конгресса США Украине будет продолжать оставаться чрезвычайно важной, и с точки зрения улучшения военной ситуации - жизненно необходимой. Пока не состоялись голосования по соответствующим решениям, обсуждать эту тему нет смысла.

Во вчерашний мой отчет закралась ошибка. Парламент Грузии принял лишь в первом чтении закон об иностранных агентах, но пока не принял закон окончательно. Иными словами, споры в парламенте продолжатся, как и демонстрации рядом с ним.

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