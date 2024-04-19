Трамп: Европа должна поддерживать Киев в большей мере, чем США

Экс-президент США Дональд Трамп, который намерен в ноябре вновь бороться на выборах за пост главы государства в качестве кандидата от Республиканской партии, считает, что выживание и сила Украины важны и для американцев. Однако Европа должна оказывать более решительную поддержку подвергшейся российскому вторжению стране, чем Соединенные Штаты. Это следует из поста Трампа в соцсети Truth Social, обнародованного им в четверг, 18 апреля.

«Мы все согласны, что выживание и сила Украины должны бы быть для Европы важнее, чем для нас (США. - Ред.), но это важно и для нас тоже, - написал Трамп. - Как так вышло, что Соединенные Штаты тратят на войну в Украине на 100 млрд долларов больше, чем Европа, притом что нас разделяет океан?»

Голосование по военной помощи Украине в Палате представителей Конгресса США

За последние недели наблюдатели не раз обращали внимание на сложную ситуацию, в которой оказалась украинская армия из-за нехватки боеприпасов и военной помощи со стороны Вашингтона. 17 апреля спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил раздельные законопроекты о новой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ожидается, что голосование по ним пройдет 20 апреля.