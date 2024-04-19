Фото ⟩ Эстонская компания открыла в центре Риги бизнес-квартал стоимостью семьдесят миллионов евро

По словам руководителя Novira Capital Арле Мёлдера, это одно из немногих современных офисных зданий в центре Риги. Его делают уникальным продуманные архитектурные решения, тщательно разработанный дизайн интерьера и высококлассные отделочные материалы.

Бизнес-квартал Novira Plaza в центре Риги. Фото: Novira Capital

«Этот проект уникален как по содержанию, так и по форме, а также благодаря действительно удачному расположению, поскольку в непосредственной близости находятся Старый город Риги, остановки общественного транспорта, гостиницы и рестораны, а также строящийся железнодорожный вокзал Rail Baltic», отметил Мёльдер.

«Мы очень рады, что вы выбрали Ригу для реализации этого проекта. Это очень хорошее место, так как в ближайшие годы запланировано множество новых проектов развития. Желаю бизнесу роста и развития, чтобы работа всегда шла гладко», - поздравил застройщика с открытием бизнес-центра мэр Риги Вилнис Кирсис.

Арле Мёлдер (Novira Capital), Иоланта Юрга (Evernord Real Estate Fund III) и мэр Риги Вилнис Кирсис. Фото: Novira Capital

Квартал Novira Plaza соответствует золотому уровню международного стандарта устойчивого проектирования и строительства LEED, а энергоэффективное здание также имеет несколько зеленых зон.

В бизнес-центре общей площадью более 25 тысяч квадратных метров имеется парковка на 250 автомобилей на двух подземных этажах, на первом этаже запланированы магазины и рестораны, а со второго по седьмой - офисные помещения. Помимо прочего, Novira Capital и Evernord в качестве своего следующего совместного проекта начали строительство нового 16-этажного жилого дома Stellar на участке в самом центре Таллинна, по адресу Тартуское шоссе, 15.