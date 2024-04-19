СВЕН МИКСЕР ⟩ Три причины, по которым война между Израилем и Ираном навредила бы безопасности Эстонии

Это может казаться курьезом, но развязывание полномасштабной войны не соответствует более широким целям или интересам безопасности как Израиля, так и Ирана. Нападение Израиля на иранское консульство в Дамаске было скорее случайно предоставившейся возможностью, возникшей благодаря хорошей работе разведки, а не частью более масштабного стратегического плана.

С точки зрения Тегерана, удар по дипломатической миссии был равносилен нападению на суверенную территорию Ирана, на которое нужно было ответить любой ценой, чтобы сохранить лицо, даже несмотря на то, что иранская контратака не была частью какого-либо более масштабного и продуманного плана. Нападение на Израиль с использованием более трехсот беспилотников и ракет было далеко не просто символическим актом, но оно, конечно, не отражало верхний предел военного потенциала Ирана.

Израильские лидеры заявили, что беспрецедентная атака Ирана по объектам на израильской территории не останется без ответа, и что Израиль будет решать масштабы, способ и время контратаки, не останавливаясь на предупреждениях даже со стороны своих ближайших союзников (текст был написан перед ограниченной атакой Израиля сегодняшней ночью - прим. ред.). Затем иранский президент заявил, что каждое действие Израиля получит яростный ответ. В этом свете нельзя исключать, что будет запущена непреднамеренная цепочка эскалации, триггером которой окажется не стратегическая логика, а внутриполитический императив обеих стран и необходимость «сохранить лицо».