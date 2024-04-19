Хотя большинство эстонских экспертов по внешней политике пришли к выводу, что дальнейшая эскалация ирано-израильского конфликта нанесет вред безопасности Эстонии, существуют также мнения, что массированный удар Израиля, напротив, уменьшит угрозу, исходящую от тегеранского режима для безопасности Ближнего Востока и лишит Иран возможностей и желания поддерживать агрессивную войну РФ в Украине. К сожалению, эта позиция во многом основана на принятии желаемого за действительное, пишет член Европарламента Свен Миксер (Социал-демократическая партия).
СВЕН МИКСЕР ⟩ Три причины, по которым война между Израилем и Ираном навредила бы безопасности Эстонии
Это может казаться курьезом, но развязывание полномасштабной войны не соответствует более широким целям или интересам безопасности как Израиля, так и Ирана. Нападение Израиля на иранское консульство в Дамаске было скорее случайно предоставившейся возможностью, возникшей благодаря хорошей работе разведки, а не частью более масштабного стратегического плана.
С точки зрения Тегерана, удар по дипломатической миссии был равносилен нападению на суверенную территорию Ирана, на которое нужно было ответить любой ценой, чтобы сохранить лицо, даже несмотря на то, что иранская контратака не была частью какого-либо более масштабного и продуманного плана. Нападение на Израиль с использованием более трехсот беспилотников и ракет было далеко не просто символическим актом, но оно, конечно, не отражало верхний предел военного потенциала Ирана.
Израильские лидеры заявили, что беспрецедентная атака Ирана по объектам на израильской территории не останется без ответа, и что Израиль будет решать масштабы, способ и время контратаки, не останавливаясь на предупреждениях даже со стороны своих ближайших союзников (текст был написан перед ограниченной атакой Израиля сегодняшней ночью - прим. ред.). Затем иранский президент заявил, что каждое действие Израиля получит яростный ответ. В этом свете нельзя исключать, что будет запущена непреднамеренная цепочка эскалации, триггером которой окажется не стратегическая логика, а внутриполитический императив обеих стран и необходимость «сохранить лицо».
Если такой мрачный сценарий станет реальностью, это окажет существенное влияние на стабильность на Ближнем Востоке, а также на глобальную стабильность, включая, конечно же, и безопасность Эстонии. Выделю некоторые важные аспекты.
1. Быстрое и в то же время прочное решение «иранской проблемы» путем одноразовой клинически точной военной операции определенно не является реальным
Израиль, конечно, является наиболее технически развитой и боеспособной военной державой в регионе, но его возможности также имеют пределы. При этом спустя полгода после смертоносной террористической атаки ХАМАС мы более или менее далеки от полного уничтожения этой группировки, настолько же, как и 8 октября прошлого года, но Израиль потерял значительную политическую поддержку из-за накапливающихся жертв среди гражданского населения и гуманитарной катастрофы, вызванной контрдействиями.
Тут стоит иметь в виду, что если ХАМАС - это полуподпольная террористическая группировка, действующая на территории, составляющей треть территории острова Хийумаа, то Иран - это страна с почти 90-миллионным населением, чья военная инфраструктура и военная промышленность рассредоточнена по территории площадью более 1,6 млн квадратных километров. Хотя теократический режим Тегерана глубоко непопулярен внутри страны, опыт Сирии, Беларуси, Венесуэлы и многих других стран показывает, что нельзя недооценивать сложность и цену свержения тиранов, борющихся за собственное выживание.
Кроме того, опыт Афганистана, Ирака и Сирии, а также «арабской весны» показывает, что даже если автократические лидеры и будут свергнуты с помощью внешней помощи, то далеко не только западные демократы устремятся заполнить образовавшуюся пустоту, а социальный хаос, сопровождающий любую революцию, не обязательно приводит к широко распространенной симпатии к западным странам, пытающимся экспортировать демократию.
2. Полномасштабный военный конфликт между Ираном и Израилем непременно коснется соседей
У Ирана и Израиля нет непосредственной границы, поэтому даже простой обмен авиаударами частично неизбежно должен происходить в воздушном пространстве Иордании, Сирии, Ирака или других третьих стран. Даже если эти страны готовы каким-то образом терпеть войну, которая ведется над их головами, им все равно необходимо предпринять шаги для защиты собственной безопасности и внутренней стабильности.
Проиранские группировки, такие как ливанская «Хезболла», до сих пор отвечали на боевые действия в секторе Газа лишь спорадическими ракетными обстрелами. В случае полномасштабной войны Иран, несомненно, будет использовать свои сателлиты в гораздо больших масштабах как для нападения на Израиль, так и для политической дестабилизации в странах региона.
Судоходное движение на торговых путях через регион, и без того серьезно нарушенное нападениями йеменских хуситов, может быть полностью нарушено в случае крупного регионального конфликта, и это окажет немедленное воздействие на всю мировую экономику, как и на безопасность Европы.
3. США не могут остаться полностью в стороне от эскалации
Президент Байден, а также Великобритания и Франция заявили, что не намерены напрямую участвовать в планируемом израильском контрударе, однако это никоим образом не означает отказа от гарантий обороны, предлагаемых Израилю в случае угрозы. Кроме того, ряд западных стран, прежде всего США, сегодня уже обладают значительным военным присутствием и многочисленными другими стратегическими интересами в ряде стран Ближнего Востока.
Поскольку в случае войны, помимо Израиля, объектами атак противника становятся интересы стран Запада, в случае эскалации в регионе необходимо разместить значительное количество дополнительных военных сил для их защиты. Даже при кажущемся равнодушии избирателей к защите американских интересов за рубежом, если эта защита повлечет за собой жертвы, это может иметь разрушительные политические последствия для действующей администрации, при этом известно, что американский электорат не поощряет дорогостоящие военные обязательства США вдали от границ страны.
Новый крупномасштабный военный конфликт неизбежно оставит меньше внимания более экзистенциальному конфликту для Европы и Эстонии - отражению российской агрессии против Украины. Поскольку региональная война на Ближнем Востоке будет представлять собой непосредственную угрозу жизни американских солдат, нет сомнений в том, что, если такая война разразится, именно она привлечет основное внимание американских избирателей и руководителей.
В качестве вывода: очевидный интерес Эстонии состоит в том, чтобы сохранить фокус на Украине
При этом некоторая форма ответа Израиля на иранское нападение неизбежна, и решения о его масштабах и сроках будут приниматься не в Таллинне, не в Брюсселе и даже не в Вашингтоне. Теократический режим Ирана представляет собой угрозу стабильной и глобальной безопасности региона Ближнего Востока, и его замена более конструктивной и, возможно, демократической альтернативой, безусловно, будет позитивной сама по себе.
Однако было бы наивно надеяться, что осуществить эти изменения будет легко. Любой крупный геополитический переворот сопровождается огромной неопределенностью, и планирование ситуации с безопасностью должно быть подготовлено не только к лучшему сценарию, но и к худшему.
Самым непосредственным интересом безопасности Эстонии является удержание внимания всего демократического мира на поддержке Украины, и дополнительная военная эскалация между Ираном и Израилем никоим образом не совместима с этой целью.