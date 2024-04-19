Оползень за оползнем: реки Пярнумаа – хрестоматийный пример глобального изменения климата

В последние годы Эстония, в том числе Пярнумаа, испытала на себе последствия изменения климата, которые проявляются в экстремальных погодных явлениях: засухе, волнах жары, проливных дождях, наводнениях и оползнях. Они существенно влияют на физическое и психическое здоровье местного населения, а также на показатели труда и жизни в целом.

В Пярнумаа есть естественные предпосылки для возникновения оползней, говорят эксперты, и как раз оползнеопасные места могут служить хрестоматийными примерами того, как меняется климат. Как пояснила Аннет Талпсеп, технолог-эколога-геотехник ITP, риск оползня возникает в результате сочетания различных обстоятельств. Во-первых, склоны в тех местах достаточно крутые, что создает свои риски. Кроме того, в регионе в районе рек слабая глинистая почва, которая легко крошится. Определенную роль играют и колебания уровня речной и почвенной воды.