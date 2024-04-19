Берега многих рек в Пярнумаа подвержены оползням. Такой вывод сделан в исследовании Тартуского университета и компании IPT Project, представленном в рамках семинара «Климатически устойчивый Пярну: защита и использование прибрежных территорий», пишет Pärnu Postimees.
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Оползень за оползнем: реки Пярнумаа – хрестоматийный пример глобального изменения климата
В последние годы Эстония, в том числе Пярнумаа, испытала на себе последствия изменения климата, которые проявляются в экстремальных погодных явлениях: засухе, волнах жары, проливных дождях, наводнениях и оползнях. Они существенно влияют на физическое и психическое здоровье местного населения, а также на показатели труда и жизни в целом.