РЕПОРТАЖ ⟩ «Картина удручающая»: как прошла полицейская дорожная толока в Таллинне

С 15 по 21 апреля прошла ежегодная дорожная толока, в ходе которой полиция замеряла скорость в разных местах Эстонии. В один из дней репортер Rus.Postimees отправился патрулировать улицы Таллинна вместе с сотрудниками правоохранительных органов, а также поговорил с нарушителями.
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Дорожная толока прошла уже в восьмой раз. Как отметила полиция в пресс-релизе, в этом году на странице www.liiklustalgud.ee было отмечено 2400 мест, где водители нарушают скоростной режим. Половина из них - это отметки в разных местах уезда Харьюмаа, 531 отметка в Тартумаа и Пярнумаа и 114 сообщений из Ида-Вирумаа.