Комиссия заподозрила нарушение закона: в отношении Яны Тоом начато производство

В комиссию также обращались относительно Урмаса Паэта (Партия реформ) и Свена Миксера (СДП), которые, как утверждается, представили агитационные плакаты или лозунги с логотипом своей европейской партии, это указывает на то, что, вероятна, рекламу профинансировала партия.