Глава Комиссии по надзору за финансированием политических партий (ERJK) Лийза Овийр направила меморандум политикам, баллотирующимся в Европейский парламент, напомнив, что деньги ЕС нельзя использовать для финансирования личной компании. В отношении Яны Тоом комиссия начала производство, пишет Rus.ERR.
Комиссия заподозрила нарушение закона: в отношении Яны Тоом начато производство
В комиссию также обращались относительно Урмаса Паэта (Партия реформ) и Свена Миксера (СДП), которые, как утверждается, представили агитационные плакаты или лозунги с логотипом своей европейской партии, это указывает на то, что, вероятна, рекламу профинансировала партия.
«Яна Тоом сама заявила, что Renew Europe является спонсором ее кампании. В отношении нее мы сделали запрос и попросили ее уточнить эти обстоятельства», – сказала Овийр.