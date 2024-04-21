Здесь, в Германии, хорошо чувствуется, как российская пропаганда захватывает все новые и новые умы. Стоит только зайти в Интернет, как, будто попав в зазеркалье, натыкаешься на тысячи пользователей, которые нахваливают Россию и всевозможными способами оправдывают действия Путина, соблазняя то российскими продуктами, то российскими звездами. Но одно ответвление пропаганды оказывает на немцев особое влияние: то, которое нивелирует критику в адрес российской политики тем, что указывает на вещи, которые Запад сам замел под ковер.

Под действием этой пропаганды немец узнает себя сразу по нескольким аспектам. Он видит, как его правительство становится все более слабым. Как министры превращаются в этаких карьеристов-яппи, которые в страхе сделать тот или иной шаг становятся совершенно невидимыми, невыразительными. Как множатся проблемы общества.

Во Франкфурте достаточно отклониться от главного вокзала на несколько улиц, чтобы увидеть пропитанное наркотиками смердящее общество. Грязные матрасы валяются прямо на земле, а на них лежат наркоманы под кайфом. В воздухе стоит устойчивый запах мочи, нечистот и гнили. Или взять другую проблему - абсолютно деградировавший железнодорожный концерн Deutsche Bahn. Поезда опаздывают, как будто они заблудились, никто больше не знает, во сколько удастся добраться до места назначения, да и удастся ли вообще.