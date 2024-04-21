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МНЕНИЕ ⟩ Если мы будем в Эстонии действовать друг против друга, то сделаемся жертвами Кремля (1)

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Композитор Юри Рейнвере.
Композитор Юри Рейнвере. Фото: Mihkel Maripuu
  • Существует прямая связь между культурой, атмосферой мышления и безопасностью
  • Люди подспудно чувствуют, что выражать свое искреннее мнение становится все труднее
  • Для стороннего наблюдателя внутриполитическая ситуация в Эстонии вызывает серьезную тревогу

Безопасность Эстонии напрямую зависит от того, удастся ли нам, невзирая на современную российскую пропаганду, избежать тех угроз, которые живут в национальном сознании эстонцев и западном обществе. Нельзя расслабляться на волне былого успеха, потому что мир и приемы гибридной войны продолжают развиваться с огромной скоростью, пишет композитор Юри Рейнвере.

Здесь, в Германии, хорошо чувствуется, как российская пропаганда захватывает все новые и новые умы. Стоит только зайти в Интернет, как, будто попав в зазеркалье, натыкаешься на тысячи пользователей, которые нахваливают Россию и всевозможными способами оправдывают действия Путина, соблазняя то российскими продуктами, то российскими звездами. Но одно ответвление пропаганды оказывает на немцев особое влияние: то, которое нивелирует критику в адрес российской политики тем, что указывает на вещи, которые Запад сам замел под ковер.

Под действием этой пропаганды немец узнает себя сразу по нескольким аспектам. Он видит, как его правительство становится все более слабым. Как министры превращаются в этаких карьеристов-яппи, которые в страхе сделать тот или иной шаг становятся совершенно невидимыми, невыразительными. Как множатся проблемы общества.

Во Франкфурте достаточно отклониться от главного вокзала на несколько улиц, чтобы увидеть пропитанное наркотиками смердящее общество. Грязные матрасы валяются прямо на земле, а на них лежат наркоманы под кайфом. В воздухе стоит устойчивый запах мочи, нечистот и гнили. Или взять другую проблему - абсолютно деградировавший железнодорожный концерн Deutsche Bahn. Поезда опаздывают, как будто они заблудились, никто больше не знает, во сколько удастся добраться до места назначения, да и удастся ли вообще.

На фоне этого российская пропаганда показывает чистенькие улицы Москвы и московское метро, которое работает как часы. Немецкие СМИ рассказывают людям о необходимости торговых ограничений и о том, что всем придется свыкнуться с экономическими трудностями. На фоне этого населению навязчиво демонстрируют видеоролики, которые показывают, что магазины в России все так же процветают, полки ломятся от товаров, а все известные западные бренды заменены российскими.

Я неоднократно говорил о том, насколько важна для нас культура, о том, что вытеснение культуры на задворки общественной жизни или ее обесценивание является прелюдией к исчезновению эстонского национального самосознания.

Но из всех аспектов один имеет особенно важное значение. А именно: люди на Западе подспудно чувствуют, что выражать свое искреннее мнение становится все труднее.

Глядя со стороны, можно четко увидеть большую разницу между эстонским обществом и, например, обществом Финляндии, Германии или Швеции. В Эстонии страх потерять работу гораздо сильнее, чем в любой другой культуре из тех, за которыми я внимательно слежу. Чувствуется постоянный страх, который приводит к тому, что люди предпочитают помалкивать, а не пытаться кому-то что-то объяснить.

Когда Россию критикуют за отсутствие свободы слова, то большим группам людей кажется, что и на Западе ситуация не особо отличается, поэтому мгновенно соглашаются с утверждением верховной жрицы пропаганды Маргариты Симоньян о том, что, куда ни глянь, а западная свобода слова ведет лишь к анархии, разложению общества и распространению глупости.

Было бы хорошо, если бы люди поняли, насколько велика разница между полным отсутствием свободы слова и попытками напуганных людей заткнуть кому-то рот. В современном мире любое правительство должно очень внимательно следить за этими процессами. Существует прямая связь между психологическим менталитетом, общей атмосферой и безопасностью государства. А в нашем случае речь идет не только о безопасности государства, но и о всей нашей идентичности и культуре.

Если при активном содействии населения государство создает ситуацию, при которой политика становится лишь карательным инструментом, а большинство жителей страны обоснованно боится за свою жизнь, то это серьезная связь, которую глупо игнорировать.

В Кремле хорошо известно: западный человек настолько нетерпелив, что даже если сейчас он готов пассионарно постоять на улице в поддержку Украины, в следующем году все это уже может стать для него прошлогодним снегом.

Правительство Эстонии должно печься о психологическом благополучии жителей Эстонии, чтобы его состояние обеспечивало максимальную безопасность страны и населения. Помимо демографических проблем - например, совсем недавно финнов напугали демографические прогнозы, согласно которым, возможно, лет этак через сто их практически не останется - эстонское правительство и руководство страны обязательно должны привить своему населению такой образ мышления, благодаря которому эстонцы будут испытывать максимальный психологический комфорт, а в обществе возникнут такие процессы, благодаря которым люди перестанут руководствоваться экзистенциальными страхами и фрустрацией, которые прививает им политическая элита.

Я неоднократно и много где говорил о том, насколько важна для нас культура, о том, что вытеснение культуры на задворки общественной жизни или ее обесценивание является прелюдией к исчезновению эстонского национального самосознания. В современном глобальном мире мы даже не сможем оправдать собственные нужды, например, в ООН или ЕС, если наша культура упадет в вырытую Россией яму, которую она продолжает копать, утверждая, что украинского народа и украинской культуры на самом деле не существует.

Трудно поверить, но все-таки это правда: российская пропаганда в этом направлении весьма успешна. Хотя в Германии до сих пор можно встретить результаты успешного лоббирования нашего электронного государства, в повседневной жизни я вижу, как все больше распространяется мнение о том, что страны Балтии являются лишь кулисами туристической индустрии.

Для стороннего наблюдателя внутриполитическая ситуация в Эстонии вызывает тревогу, потому что в ней сложно рассмотреть инстинкты самозащиты. Понятно, что мои разговоры очень утопичны, но я мечтаю, что наступят времена, когда в эстонском самосознании возникнет потребность в безопасности страны и культуры, чтобы вместо борьбы друг с другом появилась необходимость действовать во имя общей цели. Несмотря на то, что все мы разные, а с учетом последних мировых тенденций эта разница только увеличивается, это все равно еще не является признаком конца света.

Очень странно наблюдать за тем, как в социальных сетях культивируется и в геометрической прогрессии множится убежденность в том, что человека с другим мнением нужно не терпеть, а тем или иным образом уничтожить. Проще говоря, «если ты не думаешь точно так же, как и я, то придется найти способ тебя полностью элиминировать».

Мне отрадно видеть, что сейчас по крайней мере не повторяются ошибки 1938 года, когда у зажатых между враждующими сверхдержавами стран, от Финляндии до Греции, не получалось сотрудничать друг с другом даже на самом минимальном уровне, какой только можно себе представить.

Возникающая в результате этого картельная борьба понятна и содержит много трагикомических моментов, однако в современном мире она крайне опасна именно для государства и национальной идентичности. Опасна, потому что напрямую ослабляет страну; опасна, потому что в момент кризиса препятствует появлению необходимых широких и функционирующих сетей; опасна, потому что в этой возне перестаешь обращать внимание на то, что на самом деле происходит вокруг, и опасна, потому что наши враги во главе с Кремлем с неослабным вниманием ждут, чтобы в один прекрасный момент воспользоваться всеми нашими слабостями.

Как бы там ни было, нынешнее общее культурное развитие не особо-то и помогает противостоять такой пропаганде. В ситуации, когда культура стала фокусироваться на поиске мимолетных эмоций вместо долгосрочного развития, размышлений, открытий и новых синтезов, сопутствующая этому хроническая нетерпеливость, например, стала в арсенале Кремля оружием номер один, которое он учитывает при подготовке стратегий ведения войны в Украине.

В Кремле хорошо известно, что западный человек настолько нетерпелив, что даже если сейчас он готов пассионарно постоять на улице в поддержку Украины, то в следующем году это уже может стать для него прошлогодним снегом, а все его мысли будут захвачены чем-то другим. Кремль и сам уже умеет очень эффективно подбрасывать западному обществу подобные темы, чтобы приковывать внимание людей к чему-то новому и критическому, к чему-то такому, чему западные СМИ не в состоянии противостоять или хотя бы найти контраргументы. Пророссийская пропаганда, которая продвигается через социальные сети, просто гораздо хитрее и сильнее: она блестяще умеет надавливать на болевые точки простых людей на Западе.

Поэтому нельзя закрывать глаза на прямую связь между культурой, атмосферой мышления и безопасностью страны. При этом Эстония находится в довольно неплохом положении. Если правящая верхушка страны по той или иной причине возьмет себя в руки, то ей достаточно легко удастся увлечь за собой все остальное население, даже если она будет использовать эзопов язык на общегосударственном уровне - в Германии это, например, очень трудно, если не невозможно. Общество для этого слишком велико, а расслоение настолько сильное, что наведение мостов становится для людей непосильной задачей: это произойдет, когда произойдет, вследствие совокупности каких-то других факторов. Но в Эстонии это все еще достижимо.

В воздухе все-таки витает что-то хорошее. Мне отрадно видеть, что сейчас по крайней мере не повторяются ошибки 1938 года, когда у зажатых между враждующими сверхдержавами стран, от Финляндии до Греции, не получалось сотрудничать друг с другом даже на самом минимальном уровне, какой только можно себе представить. Тот факт, что правительства всех стран пытаются встряхнуть свое население, чтобы люди увидели реальную угрозу распространения войны, а также развивают сотрудничество друг с другом, в конечном итоге является правильным коллективным инстинктом.

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