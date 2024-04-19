У НАТО может появиться новый интересный союзник

Заявление было сделано во время встречи в Брюсселе между заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и министром обороны Аргентины Луисом Петри, сообщает агентство AP.

По словам пресс-секретаря НАТО, заявка Аргентины очень приветствуется. «Аргентина играет важную роль в Латинской Америке, - сказал Джоанэ. - Более тесное политическое и практическое сотрудничество принесет пользу нам обоим».

Партнерство даст Аргентине доступ к передовым технологиям, системам безопасности и обучению, заявили в канцелярии президента Аргентины.

Так называемый статус глобального партнера поможет расширить политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности с Североатлантическим альянсом. Однако это не означает, что в случае военного нападения будет задействована пятая статья альянса.

Для установления официального партнерства необходима поддержка всех 32 стран-членов НАТО.

Пока что Колумбия - единственная официальная страна-партнер НАТО в Латинской Америке. В остальном мире партнерский статус имеют Австралия, Афганистан, Ирак, Япония, Южная Корея, Монголия, Новая Зеландия и Пакистан.

Более тесные связи с Североатлантическим альянсом являются частью политики премьер-министра Аргентины Хавьера Милея, направленной на улучшение отношений с ведущими западными державами, в частности, для привлечения иностранных инвестиций.

Вчера правительство США объявило, что впервые за двадцать лет предоставит Аргентине военную финансовую помощь в размере сорока миллионов долларов. Это поможет Аргентине приобрести у Дании 24 американских истребителя F-16. По словам министра обороны Петри, это самая значительная военная покупка с момента восстановления демократии в Аргентине в 1983 году.