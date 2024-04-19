Эксперт: «На мусорном домике не надо экономить!»

«Темы мусора такие грязные, что дискуссии по поводу эстетики всегда отходят на второй план», – сказал исполнительный директор Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон. «Однако сбор мусора тоже может проходить эстетично, и на самом деле это гораздо больше воздействует на людей, чем можно предположить», – отметил он.

«Если товарищество поскупилось, то в углу участка выстраиваются различные контейнеры, возле которых кружат галдящие чайки, бездомные кошки и "геологи" – сборщики тары. Во-первых, птицы и животные вытаскивают мусор и повсюду его разбрасывают, а потом кто-то должен его собирать. Во-вторых, чужие люди пугают своим видом жильцов дома, прежде всего, конечно, детей. В-третьих, даже низкий заборчик не гарантирует, что если отходы не раскидают уже упомянутые любители мусора, то их не унесет порывами ветра неизвестно куда. Унесет. Например, на лобовые стекла стоящих поблизости машин. Или чей-то грязный носовой платок влетит прямо в лицо вашему малышу», – привел примеры Тыниссон.

«Хороший мусорный домик – это недешевое удовольствие, их цены бывают пятизначными, но расходы сполна себя оправдают. Вдобавок к меньшим затратам на обслуживание – более защищенная среда, да и красота вокруг тоже чего-то стоит», – добавил Тыниссон.