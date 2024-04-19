Люди потеряют работу: нарвский завод по производству красок сокращает сотрудников

По данным Äripäеv Infobank, в первом квартале в компании с российскими корнями работали 18 человек, тогда как несколькими годами ранее штат сотрудников достигал полусотни.

В то же время судебный пристав выставил завод порошковых красок на аукцион по цене в 3 млн евро, но к настоящему моменту стартовая цена снижена - до 2,25 млн евро.

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Электронный бизнес-регистр показывает, что у компании также есть налоговая задолженность, большая часть которой (7989,85 евро) приходится на налог с оборота. Срок начала погашения долга - 20 ноября 2023 года, срок окончания погашения – 30 ноября.