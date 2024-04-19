Мать осталась недовольна водителем автобуса, который, по ее словам, повел себя с ребенком с особыми потребностями неправильно и даже противозаконно. Автобусная фирма не согласна с обвинениями и не может проверить утверждения матери, пока не будет подано заявление по поводу конкретного инцидента.
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«Он не должен задавать такие вопросы»: жительница Эстонии обвинила водителя автобуса в нарушении прав ее ребенка
Чтобы установить правду и добиться справедливости, мать даже обратилась к канцлеру юстиции, хотя автобусная компания не отрицает ее прав. Мать пожелала в публикации в СМИ сохранить анонимность, чтобы избежать неприятного внимания, которое могло обрушиться на ее сына-подростка.