Пт, 19.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Он не должен задавать такие вопросы»: жительница Эстонии обвинила водителя автобуса в нарушении прав ее ребенка

Айвар Аотяхт
, репортер
Copy
Единая проездная карта.
Единая проездная карта. Фото: Marko Saarm

Мать осталась недовольна водителем автобуса, который, по ее словам, повел себя с ребенком с особыми потребностями неправильно и даже противозаконно. Автобусная фирма не согласна с обвинениями и не может проверить утверждения матери, пока не будет подано заявление по поводу конкретного инцидента.

Чтобы установить правду и добиться справедливости, мать даже обратилась к канцлеру юстиции, хотя автобусная компания не отрицает ее прав. Мать пожелала в публикации в СМИ сохранить анонимность, чтобы избежать неприятного внимания, которое могло обрушиться на ее сына-подростка.

По словам матери, ее ребенок обычно ездит на автобусе в Вильяндимаа как минимум три дня в неделю, а за последнюю неделю уже четыре-пять раз водитель автобуса требует у сына единую проездную карту, хотя на самом деле достаточно карты лица с особыми потребностями с документом, удостоверяющим личность. Проблема началась этой зимой, когда общественный транспорт вновь стал платным.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх