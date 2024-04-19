«Он не должен задавать такие вопросы»: жительница Эстонии обвинила водителя автобуса в нарушении прав ее ребенка

Чтобы установить правду и добиться справедливости, мать даже обратилась к канцлеру юстиции, хотя автобусная компания не отрицает ее прав. Мать пожелала в публикации в СМИ сохранить анонимность, чтобы избежать неприятного внимания, которое могло обрушиться на ее сына-подростка.

По словам матери, ее ребенок обычно ездит на автобусе в Вильяндимаа как минимум три дня в неделю, а за последнюю неделю уже четыре-пять раз водитель автобуса требует у сына единую проездную карту, хотя на самом деле достаточно карты лица с особыми потребностями с документом, удостоверяющим личность. Проблема началась этой зимой, когда общественный транспорт вновь стал платным.