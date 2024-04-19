Лидируют граждане Украины: за десять лет э-резиденты создали в Эстонии более 30 000 предприятий

Об этом сообщает Департамент статистики, отметив, что в создании одного предприятия может участвовать более одного человека - и один человек может иметь более одного предприятия. Всего предприятий, учрежденных несколькими э-резидентами, насчитывается 30 253.

Э-резидент может использовать выданную ему эстонским государством цифровую ИД-карту для цифровой подписи документов и входа на порталы и в информационные системы, которые распознают ИД-карту Эстонии. Это создает для э-резидентов удобную среду для ведения бизнеса за пределами страны.

Цель программы э-резидентства - расширить экономическое пространство Эстонии и предложить э-услуги иностранным гражданам. На сегодняшний день общее количество зарегистрированных э-резидентов представлено 185 странами. По состоянию на конец марта 2024 года, наибольшее количество электронных резидентов было из Украины - 7 081, за ней следуют Германия (6 747) и Финляндия - (6 229).

По странам наибольший оборот предприятий, созданных э-резидентами в 2023 году, показали Украина - 462 миллиона евро, Финляндия - 361 миллион евро, Россия - 201 миллион евро, Германия - 183 миллиона евро и Испания - 160 миллионов евро. Больше всего налогов на рабочую силу заплатили предприятия э-резидентов из Финляндии - 15,8 миллиона евро, за ней следуют Россия - восемь миллионов, Швеция - 6,4 миллиона, Украина - 6,2 миллиона и Латвия - 6,2 миллиона евро.