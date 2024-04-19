В Польше задержали двоих подозреваемых в нападении на Леонида Волкова

«Я пока не знаю никаких других подробностей, но могу сказать: я видел, как энергично и настойчиво работала литовская полиция на протяжении последнего месяца по этому делу, и очень рад, что эта работа оказалась результативной», - написал Волков в социальной сети X.

«Ну а подробности скоро узнаем. Не терпится узнать!» - добавил он.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа объявил об аресте двух нападавших на Волкова в Вильнюсе, поблагодарив польскую сторону за сотрудничество. Он сообщил, что подозреваемые будут переданы Литве.

На Волкова напали вечером 12 марта в Вильнюсе, в автомобиле возле его дома.

Злоумышленник разбил окно автомобиля, распылил слезоточивый газ и начал избивать Волкова молотком для мяса. У него была сломана рука, нанесены ушибы ноги.

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис после происшествия заявил, что нападение на Волкова, скорее всего, было организовано российскими спецслужбами через завербованное лицо.

Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил, что данное нападение является профессиональной, хорошо спланированной операцией, которую можно назвать первым случаем политического терроризма в Литве.