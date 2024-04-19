Представители профессиональных училищ, обучающих профессиям из сфер сельского хозяйства и лесоводства, побывавшие сегодня в студии Maa Elu, сошлись во мнении, что потребность в специалистах сейчас больше, чем могут выпустить людей училища, и если у молодого человека есть хоть сколько-то предприимчивости, без работы он не останется. Ко всему прочему, хорошему специалисту в этих сферах сейчас предлагают очень достойную зарплату.
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Тенденция на рынке труда: выпускники с сельскохозяйственными специальностями находят работу с хорошей зарплатой
Арнольд Пастак, директор Олуствереской школы обслуживания и сельского хозяйства, отметил, что интерес молодежи к сельскохозяйственным специальностям достаточно высок и остается стабильным. В настоящее время планируется новая реформа профессионально-технических училищ, в которой упор будет сделан на выпускников основной школы. «Мы принимаем всех, кто приходит после основной школы», - подтвердил он.