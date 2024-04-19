У новой власти Таллинна возникли вопросы по поводу трудового договора с Эрки Сависааром

Таллиннский творческий инкубатор осенью прошлого года нанял Эрки Сависаара в качестве консультанта по слаботочным работам по проекту реновации на Польдри, 3, пишет ERR. Новая городская власть Таллинна инициировала внутреннее расследование для выяснения точных обстоятельств.

В конце ноября, когда был подписан договор, Сависаар также был членом Таллиннского горсобрания, а Таллиннский творческий инкубатор – это фонд, финансируемый Таллиннской горуправой и управляемый членом Центристской партии Ану ​​Лыхмус.

Ану Лыхмус пояснила ERR, что Сависаар был принят на работу после публичного конкурса, добавив, что партийная принадлежность Сависаара не играла никакой роли при выборе, и она не получала ни от кого указаний по поводу какого-либо конкретного человека.

Эрки Сависаар сказал ERR, что осенью прошлого года искал работу и подавал заявки на разные должности, пока не решил принять участие в конкурсе инкубатора и не получил работу.

Примерно в это же время в волости Винни начал развиваться кризис власти, в результате чего тогдашний волостной старейшина Рауно Вырно сам подал в отставку, предотвратив вотум недоверия. Пришедшая к власти коалиция EKRE, «Отечества» и некоторых центристов выдвинула кандидатом на пост волостного старейшины Эрки Сависаара - выбор был неожиданным и удивительным, поскольку ранее у него не было прямых контактов с волостью Винни.

2 ноября Эрки Сависаар был избран волостным старейшиной Винни. Он рассказал ERR, что, по его словам, он работал в Таллиннском творческом инкубаторе на полставки, и это не мешало управлению волостью Винни.