Исследование: далеко не все жители Эстонии занимаются сортировкой мусора

В то время как тенденция сортировки мусора снижается во всех странах Балтии, 73 процента литовцев ответили, что в прошлом году они продолжали сортировать мусор. В то же время 69 процентов жителей Эстонии сортируют отходы, а 66 процентов жителей Латвии делают это.

Наибольшие изменения в трех странах произошли в случае с пластиком и упаковкой. 30 процентов литовцев, принявших участие в опросе, сознательно потребляют меньше упаковки и пластика, по сравнению с 31 процентом в Эстонии и 32 процентами в Латвии.

В 2023 году 36% эстонцев, 22% латышей и 33% литовцев будут покупать подержанные товары. Еще одна важная область - сокращение потребления энергии. В Эстонии 47 процентов, в Литве 37 процентов и в Латвии 34 процента респондентов заявили, что сократят потребление электроэнергии, газа и других ресурсов.

Опрос, проведенный компанией Nielsen IQ по заказу Gjensidige в апреле прошлого года, проводился среди людей в возрасте 16-64 лет, в нем приняли участие 1600 респондентов из каждой балтийской страны.