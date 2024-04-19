Министерство иностранных дел Латвии возглавила бывший посол страны в Нидерландах, Индонезии, Великобритании Байба Браже. Место освободилось после финансовых претензий к бывшему министру иностранных дел Кришьянису Кариньшу.
«Блестящие новости»: новым главой МИД Латвии стала женщина
Сейм Латвии в пятницу 19 апреля утвердил в должности главы МИД Байбу Браже. За дипломата с более чем 30-летним стажем дипломатической службы проголосовали 66 из 100 депутатов, против были 11, воздержались 9, сообщает LSM.lv.
«Я высоко ценю доверие, оказанное членами Сейма назначением министром иностранных дел. Это важное свидетельство реализации единой и профессиональной внешней политики Латвии, укрепления безопасности и процветания нашей страны и заботы о нашем народе», - написала новый министр иностранных дел Латвии в своем аккаунте X после утверждения в должности.
Augsti novērtēju Saeimas deputātu doto uzticību ārlietu ministres pienākumu pildīšanai.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) April 19, 2024
Tas ir svarīgs apliecinājums vienotas un profesionālas 🇱🇻 ārpolitikas īstenošanai, stiprinot mūsu valsts drošību un labklājību un rūpējoties par mūsu cilvēkiem.
«Блестящие новости», «Байба Браже оставляет впечатление железной леди», «Самые теплые поздравления и наилучшие пожелания уважаемая Байба», - отозвались многие пользователи X, кто следит за новостями в Латвии.
Байба Браже родилась в 1966 году в Риге. В Латвийском университете получила юридическое образование и степень магистра в сфере коммуникации. В Таиланде изучала Восточную Азию. Прошла дополнительные курсы в различных иностранных вузах - в сфере обороны, прав человека, международного права. Карьеру во внешнеполитическом ведомстве начала в 1993 году в Департамента международного прав, после занимала в ведомстве различные руководящие должности.
Работала в представительстве ООН в Нью-Йорке, была послом Латвии в Нидерландах, Индонезии, Великобритании. Была советником по вопросам иностранных дел премьер-министра Вилиса Криштопанса.
Работала заместителем генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга по вопросам публичной дипломатии в 2020-2023 годах. С июля 2023 работала послом МИД по особым поручениям. Свободно владеет английским и русским, знает также нидерландский, французский и тайский языки.
Байба Браже стала третьей по счету женщиной на посту министра иностранных дел Латвии после восстановления независимости. В 2002-2004 годах главой МИД Латвии работала Сандра Калниете. Следующий раз МИД Латвии женщина возглавила в 2004 году, однако триумф Хелены Демаковой продолжался всего несколько недель. Второй раз она возглавила МИД в 2007 году и снова только на несколько недель.
Предыдущий глава МИД Латвии бывший премьер Кришьянис Кариньш был вынужден оставить пост после того, как генпрокуратура Латвии начала уголовное дело о авиаперелетах на частных джетах за государственный счет, в период пребывания Кариньша в ранге премьер-министра.
10 апреля 2024 госконтроль сообщил результаты проверки полетов Кариньша в 2021-2023 годах. СМИ сообщали, что Кариньш незаконно потратил минимум 221 566 евро из госбюджета на частные авиарейсы, и еще минимум 323 688 евро Совета Европейского Союза он потратил неэкономно. После публикации цифр Кариньш заявил, что у него «глаза на лоб полезли» и он не знал о дороговизне полетов.