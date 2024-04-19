«Блестящие новости»: новым главой МИД Латвии стала женщина

Байба Браже после выдвижения ее кандидатуры на пост главы МИД Латвии, 15 апреля 2024 года. Фото: LETA / SCANPIX

Работала заместителем генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга по вопросам публичной дипломатии в 2020-2023 годах. С июля 2023 работала послом МИД по особым поручениям. Свободно владеет английским и русским, знает также нидерландский, французский и тайский языки.

Байба Браже стала третьей по счету женщиной на посту министра иностранных дел Латвии после восстановления независимости. В 2002-2004 годах главой МИД Латвии работала Сандра Калниете. Следующий раз МИД Латвии женщина возглавила в 2004 году, однако триумф Хелены Демаковой продолжался всего несколько недель. Второй раз она возглавила МИД в 2007 году и снова только на несколько недель.

Предыдущий глава МИД Латвии бывший премьер Кришьянис Кариньш был вынужден оставить пост после того, как генпрокуратура Латвии начала уголовное дело о авиаперелетах на частных джетах за государственный счет, в период пребывания Кариньша в ранге премьер-министра.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш (в центре) гуляет в Каей Каллас (справа) по Вильянди в августе 2023 года. Слева в кадре супруг премьера Эстонии Арво Халлик. Фото: Marko Saarm, Sakala

10 апреля 2024 госконтроль сообщил результаты проверки полетов Кариньша в 2021-2023 годах. СМИ сообщали, что Кариньш незаконно потратил минимум 221 566 евро из госбюджета на частные авиарейсы, и еще минимум 323 688 евро Совета Европейского Союза он потратил неэкономно. После публикации цифр Кариньш заявил, что у него «глаза на лоб полезли» и он не знал о дороговизне полетов.