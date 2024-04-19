Навальная получила за себя и мужа премию за свободу СМИ

«Вы вручаете эту награду мне и Алексею. Два месяца назад Путин убил его в тюрьме. Это означает, что я должна продолжать нашу работу. Я буду продолжать бороться за свободу СМИ, как это делал Алексей, и я сделаю свой вклад в это дело», - такое заявление сделала Юлия Навальная - вдова скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального - в пятницу, 19 апреля, в баварском Гмунде-на-Тегернзе на церемонии вручения немецкой премии за свободу СМИ, которая в этом году была присуждена ей и ее мужу (посмертно).

«Навальные - герои сопротивления нашего времени»

«Юлия Навальная - отважный лидер движения сопротивления в России. После смерти своего мужа Алексея, погибшего 16 февраля 2024 года в сибирском лагере от рук применяющих пытки приспешников Владимира Путина, она является лидером демократического пробуждения в России», - говорилось в обосновании выбора жюри.